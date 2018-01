Los retos del año en que finalizará la era Pekerman

Faustino Asprilla , también mundialista en 1994 y 1998, dice que a él le duele que esta Selección hace mucho rato no juegue bien, independientemente de la clasificación al Mundial. “Para mí el gran reto del técnico y los jugadores es ese. “Tiene un equipo para jugar muy bien, pero solo lo hacen por momentos, no son constantes. Les pido involucrarse más con el juego”.

Luis Alfonso Bendito Fajardo , figura de Colombia en el Mundial de Italia-90, asegura que otras de las falencias de Pekerman es el juego en conjunto. “Es una Selección que depende mucho de lo individual y aunque tenemos buenos jugadores, como James y Falcao, no contamos con un Messi ni un Cristiano Ronaldo que puedan, ellos solos, solucionar un partido. Uno ve a James a veces fastidiado, como acelerado y eso lo genera la impotencia. Creo que el profe Pekerman debe generar un sistema en el que esté por encima del juego individual”.

Suárez agrega que esta Selección tiene algo que debe aprovechar que no tuvieron las otras formaciones nacionales en el pasado. “Este equipo aprendió a ser paciente, a no emocionarse ni desbocarse en ataque y a partir de esa paciencia tiene que volver a encontrar esa posesión de balón que siempre ha hecho importante a Colombia”.

Al final de la fase clasificatoria el conjunto tricolor hizo 3 puntos de 12 posibles, un desempeño pobre del 25%. “Si no mejoramos el nivel no nos da para aspirar a mucho, hay que aprovechar estos partidos programados antes de la cita de Rusia para mostrar otro tipo de fútbol y para hallar los jugadores que le devuelvan a la Selección el estilo de juego que mostró en Brasil-2014”.

VENCER A LOS EQUIPOS GRANDES En la Eliminatoria, el técnico José Pekerman no pudo superar a Argentina (derrotas 1-0 y 3-0), Brasil (derrota 2-1 y empate 1-1), Uruguay (caída 3-0 y empate 2-2). Y en todo su proceso, que comenzó en 2012 aún no pudo vencer a los argentinos, Selección con la que ha chocado en 4 oportunidades (dos empatados y dos perdidos). A Brasil lo enfrentó 7 veces y únicamente lo superó en la Copa América de Chile 2015, de resto tiene dos igualdades y 4 contrastes. Con Uruguay tiene dos victorias, una paridad y dos caídas. El técnico samario Alberto Gamero recuerda también el amistoso ante España, en el que pese a jugar muy bien, terminó igualado 2-2. “Parece que Colombia mantiene complejo de inferioridad ante los grandes, y tendrá otra prueba cuando enfrente a Francia en el amistoso”.

ENCONTRARLE SOCIO A FALCAO Pekerman ha probado jugar con un solo delantero, pero los mejores resultados se le dieron cuando utilizó dos atacantes, y la dupla que mejor funcionó fue la de Falcao con Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, las lesiones de uno y el nivel del otro no le han permitido volver armar esa sociedad. Eso lo ha llevado a probar otros jugadores. El técnico argentino Gustavo Alfaro indica que el Tigre García necesita un jugador con características distintas a su lado para potenciarlo a él.

EVITAR LA JAMES DEPENDENCIA

En este proceso el técnico argentino tiene como uno de sus intocables a James Rodríguez, y cuando él no ha podido estar la Selección se resiente, pese a tener muy buenos jugadores en esa posición, como Juan Fernando Quintero, Macnelly Torres, Edwin Cardona, Gio Moreno, Vladimir Hernández, entre otros. El técnico tolimense Jorge Luis Bernal asegura que aunque es importante en qué equipo juega un futbolista, eso no lo pone por encima de otros en una Selección. “En la época del Pibe Valderrama, Carlos no era el que estaba en el mejor equipo de Europa, pero sí era imprescindible para esa Selección. James es un futbolista de una calidad excepcional, pero hay otros, en su posición, que pueden brindar otras variantes y otras soluciones para el entrenador”.