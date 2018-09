El 5-0 de Colombia a Argentina en la voz de Coroncoro Perea

Desde Miami, donde tiene su academia de fútbol, el zaguero Luis Carlos Perea le relató a EL COLOMBIANO los instantes previos, durante y después de la histórica goleada sobre los guachos, por las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos de 1994:

“Este 5 de septiembre es un día especial para el fútbol colombiano, porque hace un cuarto de siglo le ganamos 5-0 a Argentina en su casa. Aún en mi memoria está todo lo que sentí en ese partido, fue un día memorable.

Ese triunfo fue como habernos ganado un título mundial, teniendo en cuenta la categoría del rival y el marcador tan abultado. Por siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones, es un hecho histórico para contarles a los hijos y a los nietos. Nos sentimos orgullosos de lo que hicimos en esa ocasión.

Desde que llegamos a Argentina el ambiente fue hostil, los aficionados trataron por todos los medios de hacernos sentir visitantes, decían que no podíamos ganar porque su selección estaba detrás en la tabla y nosotros punteros. Si ellos ganaban, pasaban y nos mandaban al repechaje.

Por fortuna, nos metieron en un hotel recién construido, 5 estrellas, con todas las garantías. Eso nos favoreció. Además, estuvimos en los pisos más elevados para no sentir el ruido que los argentinos podían hacer. Aunque toda la noche se acercaron con sus cánticos para no dejarnos dormir, no sentimos nada, no sufrimos presión desde ese punto de vista.

Nuestros directivos pusieron buena vigilancia para evitar algo mayor. Y hubo especial cuidado en la alimentación. Los cocineros eran colombianos y eso nos dejó tranquilos, pues teníamos miedo de que nos metieran algo extraño en la comida.

Al momento de salir para el encuentro y con el fin de asustarnos, desde las azotea dejaron caer una matera que, por fortuna, no nos hizo daño. Rumbo al estadio vimos la ciudad muy sola, pero cuando llegamos al Monumental la algarabía fue impresionante. No podíamos ni conversar, no se escuchaba nada.

Antes de entrar al camerino fuimos a la cancha. Yo estaba con el Tino y nos querían comer vivos. Tino sacó el celular y se puso a hablar con su empresario Mascardi. Nos paseamos por la cancha y la gente estaba enardecida, querían meterse y descuartizarnos.

Vino el juego y ellos, bastante calientes y apesadrumbrados con el resultado, jugaban brusco. En una falta violenta de Simeone sobre el Pibe, Barrabás Gómez hizo un pique desde muy lejos y le dijo al árbitro uruguayo que no expulsara al argentino porque si lo hacía, iban a decir que les ganamos con un jugador menos. Esa petición causó risas y el juez le respondió que no le mostraba la roja pero que les metíamos más goles. Él también estaba disfrutando la goleada.

Con un tanto más nuestro o uno de Paraguay ante Perú, Argentina se quedaba fuera del repechaje. Los del banco les gritaban que pusieran ganas, que evitaran otro gol. Entraron en pánico al ver que podíamos hacer 6 o 7 anotaciones y eso nos dio más confianza. Paralizados, tenían un radio y hasta estaban más pendientes de lo que sucedía en ese duelo.

Al final, cuando terminó el compromiso, no lo podíamos creer, era algo apoteósico para nosotros y, de paso, nos sacamos ese estigma que ante los argentinos o brasileños no podíamos ganar de visitantes o meterles muchos goles.

Esto hizo grande a Colombia para enfrenarlos luego sin complejos y miedos.

Todo esto lo tengo fresco en mi memoria y pasarán muchos años para que lo pueda olvidar. Lo recuerdo con pasión y orgullo porque integré ese grupo que hizo historia, seguimos evocando el equipo que divertía al pueblo. Nos convertimos en héroes nacionales y de recordación para las futuras generaciones, ejemplo para todos. Hicimos algo importante para la patria”.