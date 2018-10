Macnelly puso el dedo en la llaga

· Con el juego Patriotas-Rionegro se abre hoy a las 4:00 p.m. la fecha 14 de la Liga Águila.

· Mañana hay tres juegos:

Jaguares vs. Huila (3:15 p.m.), Alianza vs. Chicó (5:30 p.m.) y Santa Fe vs. Junior (7:45 p.m.).

· El domingo juegan los cuatro equipos paisas:

Leones vs. La Equidad (3:13 p.m.), Nacional vs. Cali (5:15 p.m.), Bucaramanga vs. Envigado (5:30 p.m.) y América de Cali vs. Medellín (7:30 p.m.)

· El lunes, Pasto y Millonarios desde las 6:00 p.m. y el partido restante, Tolima ante Caldas, quedó aplazado para el miércoles 31 de octubre a las 8:00 p.m.