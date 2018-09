Mantener la base, el respaldo y el manejo; alejar las influencias

Por WILSON DÍAZ SÁNCHEZ

Ahora sin José Néstor Pekerman, la tarea de los directivos de la Federación es tratar de que el cambio no genere tantos traumatismos y la Selección Colombia continúe su crecimiento futbolístico.

La pregunta es ¿qué conservar y qué eliminar del proceso del estratega argentino?

El entrenador antioqueño Santiago Escobar asegura que no se puede contratar de cualquier manera y que antes de hacerlo lo primero es definir el perfil del técnico, “saber a qué va a jugar la Selección porque en esta etapa quedaron muchos interrogantes”.

Sachi, hoy en día vinculado al balompié ecuatoriano, dice que se debe conservar la columna vertebral con los jugadores de experiencia que aguantan otro proceso y saber combinarlos con jóvenes del torneo local (Jorman Campuzano, Nicolás Benedetti, Jarlan Barrera, entre otros).

En lo administrativo, añade, “es necesario blindar la parte técnica porque hubo muchos comentarios que uno no sabe si fueron ciertos o no. Que sea un entrenador idóneo, que no tenga influencias con terceros y pueda desarrollar un excelente trabajo”.

Carlos Piscis Restrepo asegura que esta era dejó muchos puntos positivos, reflejados en la clasificación a dos mundiales. Resaltó, entre muchos puntos, el manejo de grupo. “No hubo sobresaltos, los jugadores siempre fueron respetuosos con la Selección y con el país. Hubo mucho sentido de pertenencia”.

Después de la eliminación en el Mundial, el excapitán Mario Yepes, aclarando que no se refería al técnico (Pekerman), expresa que en la Selección debería haber más gente de Colombia, personas cercanas a los jugadores y al país, pensado en que el cualquier momento se regrese a un cuerpo técnico nacional.

En el ambiente futbolero se quiere que el remplazo de Pekerman, así sea criollo, tenga las mismas garantías y respaldo económico para fogueos y la conformación de un cuerpo técnico numeroso.

Que esté más cercano a los seleccionados juveniles, algo que se esperó de Pekerman por su experiencia y conocimiento de esas categorías, y nunca se dio.

La prensa, por su parte, quisiera que acabara tanto hermetismo en las concentraciones y mejore el tema del contacto con los deportistas.