Miguel Ángel Russo dijo estar mejor de salud

El técnico argentino de Millonarios, Miguel Ángel Russo, habló con Caracol radio sobre los avances en su estado de salud, y se mostró agradecido con Dios y con los hinchas azules que le han manifestado su cariño.

El argentino, quien debió ser internado el martes por una infección urinaria aclaró que “el cáncer que tenía ya lo he superado, Hay que ocuparse y no preocuparse, yo busco y busco y no reniego por nada y adoro este país por las soluciones que da a este tipo de cosas”.

También afirmó que “vamos mejorando en el sentido de controlar la bacteria, pero esto es así, prueba y contra prueba, estamos en el buen camino buscando lo mejor y sabiendo que estoy en manos de profesionales”.

Russo además sostuvo que la estrella alcanzada en diciembre, ante Santa Fe, fue un regalo de Dios, al igual que la mejoría que está teniendo en su salud: “Dios fue muy generoso conmigo hasta en la adversidad, pues me regaló un título”.

El estratega celebró que su cuerpo haya “respondido bien” al tratamiento y se declaró feliz porque la vida le permitió retornar a su trabajo.

Finalmente agradeció a Millonarios por el respeto con el que el club trató el tema de su enfermedad, la cual se hizo de manera discreta y en silencio.

“El respeto por mi silencio sobre mi enfermedad fue muy importante, no es un tema ético, lo dejo como una anécdota y ya me siento muy bien”, concluyó el entrenador que prefirió no confirmar si va a estar en Medellín, en el duelo de vuelta por la Superliga, pues depende de lo que los médicos le recomienden.

El duelo de vuelta en el Atanasio Girardot, será este 7 de febrero a las 7:00 p.m. El primer juego terminó en empate sin goles.