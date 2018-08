Borja se irritó con juvenil en práctica de Palmeiras

Tras el incidente, Felipe Melo, uno de los referentes del club habló con el joven y le dijo que no realizara ese tipo de acciones, innecesarias en un entrenamiento.

“Cuando paramos a tomar agua, Felipe Melo me habló. Me dijo que había hecho una jugada bonita pero que tenía que seguir hacia adelante porque íbamos a hacer gol. Si no me hubiera devuelto no habría pasado nada (...) Borja se enojó y me entró fuerte pero eso quedó ahí, no pasó nada más”, comentó el defensor a medios brasileños.

Palmeiras jugará este miércoles ante Botafogo por el Brasileirao. Luiz Felipe Scolari, técnico del equipo espera que el cafetero continúe con su racha goleadora en el club, con el que acumula seis anotaciones en los últimos cinco partidos.