“¿Lo de Zúñiga? Solo lloraba en casa, fue mi peor semana”: Neymar

El delantero de la Selección de Brasil y del PSG, Neymar Jr., habló en una larga entrevista con su excompañero del Barcelona con Gerard Piqué en ‘The Players Tribune’ sobre el Mundial de Rusia y sobre su lesión tras el fuerte choque con el defensa colombiano Camilo Zuñiga en 2014.

“La lesión ha sido mi peor momento porque pasé la semana que pasé ahí, y todo. Solo lloraba en casa, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia. Y ésta para mí ha sido la peor semana”, afirmó Neymar.

El brasileño relató como fue el choque con Zuñiga y las consecuencias. “Choque ante Zúñiga. Cuando choca siento una reacción detrás de la pierna, intento levantar pero me dolía mucho y me acuerdo que estaba con la cabeza al suelo y Marcelo dice ‘no, entren, entren los doctores’, y yo ‘no, no, quiero jugar’, porque yo quería hacer gol”, comentó.

Y agregó “No podía girar y vinieron los médicos. Entraron y dijeron ‘¿qué tal?’. Les dije ‘no, no, no, voy a continuar’ , pero no conseguía levantar ni mover las piernas y el doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía nada de las piernas y me fui al hospital que tienen en el estadio. Y ahí me dejaron y me acuerdo que estaba con la pierna doblada y cuando intenté estirar fue dolor increíble, increíble. Y ahí lo vi que no tenía cómo continuar”.

“Me dijeron ‘tengo dos noticias: una buena y una mala’, y yo ‘la mala primero’. “La mala es que no puedes jugar más en el Mundial, se acabó para ti’, y yo ‘¿cuál es la buena?’. “La buena es que después vas a poder andar, porque dos centímetros al lado...y el fútbol se acaba para ti”. Y bueno ahí solo quería que avisaran a mi familia, y estaban todos ahí: mi novia, mi padre, mi hermana, mi mamá, mis amigos... avísenles a ellos”, dice Neymar en la entrevista.

Por último, el jugador brasileño agregó que le “hubiera gustado más terminar perdiendo 7-1 que quedar lesionado. Yo salí sin querer salir”, concluye.