“No sé qué le hice al señor Pékerman”: Hugo Rodallega

De chilena, como sucedió el fin de semana para hacer el gol de la fecha en la Superliga turca. De cabeza, de tiro libre o de media distancia.

En cada partido Hugo Rodallega cumple con el ritual de siempre que no es otro que anotar en el arco contrario y aportarle a su equipo para seguir ascendiendo en un tabla que por ahora domina Galatasaray.

El delantero vallecaucano, en una liga que no va ni en la mitad, ya tiene 5 celebraciones con el Trabzonspor; y es segundo en la tabla de artilleros, detrás del senegalés Mbaye Diagné, del Kasimpasa, que suma 8.

Pero no todo es color de rosa para Rodallega. Aunque es goleador, aún no sabe por qué no lo volvieron a convocar a una Selección Colombia.

Desde que asumió Pékerman fue ‘borrado’. Ni una llamada y mucho menos una explicación. Y aunque repasa momentos, siempre se pregunta: “qué hice para que el señor Pékerman nunca más me tuviera en cuenta?”.

Es contradictorio que con el gran nivel en Turquía, no esté en la Selección. ¿Por qué no lo volvieron a convocar?

Yo me hago la misma pregunta. Pero no depende de mí sino del técnico, que es el que decide quiénes van a la Selección. Simplemente intento mantener mi nivel para ser llamado. Y eso ha pasado durante los últimos años y no he recibido ninguna convocatoria. Por eso me pregunto lo mismo: si he mantenido un buen nivel, ¿por qué no me convocan? Pero eso lo deciden los técnicos.

¿Nunca recibió una llamada del cuerpo técnico de Pékerman?

Nunca. Es como si yo no fuera colombiano para el anterior cuerpo técnico; ellos tenían sus prioridades, sus jugadores. No eran muchos los cambios que hacían y cuando los hacían eran en otras posiciones. Siempre respeté y reconozco que el señor Pékerman y sus asistentes tuvieron mucho éxito, les agradezco como colombiano, hicieron mucho por nuestro fútbol, por la Selección, por nuestro país y sé que van a ser bienvenidos toda la vida en Colombia; pero como jugador hubiese querido tener una oportunidad, al menos un llamado para que me dijeran que me estaban viendo, hacerme sentir como colombiano. Pero eso nunca pasó. Siempre me pregunté porqué.

Falcao no tiene discusión. ¿Cree que tenía para pelear un puesto con los otros delanteros?

Falcao es mi amigo, nos conocemos desde niños, lo admiro, es un guerrero, un referente e ídolo. De él no hay que hablar. A los demás también los respeto, han estado marcando goles, son jóvenes y son el futuro de la Selección. De eso no tengo reparos porque yo también fui joven. Pero hay jugadores que a veces no están en un buen nivel y son llamados, entonces es difícil para mí ver eso. Pero nunca voy a criticar el llamado de un compañero. Simplemente el técnico está cometiendo un error porque hay jugadores en buen nivel y no son tenidos en cuenta.

Acá se dijo que muchos jugadores eran convocados si pertenecían a la cuerda de Pascual Lezcano, el empresario de Pékerman. ¿A usted le dijeron algo de ese tema?

De eso no hablo. Los que estaban ahí cerca y los que tienen la bandera para hablar, lo han hecho. He escuchado de ese tema, así como amigos cercanos de la Selección me lo han comentado. Pero no tengo conocimiento y por eso no hablo. Respetaré la decisión de cada técnico porque no todos trabajan igual. El señor Pékerman, si trabaja de la mano de este señor Lezcano, ese es su estilo; pero mal o bien, lo admiro, le agradezco, le dio resultados a la Selección. Aunque no sé si era cierto, y si algunos jugadores se beneficiaron, pues bueno por ellos.

¿Algún jugador le preguntó que porqué no lo volvieron a convocar?

Muchos con los que he compartido en la Selección me preguntan eso, me mandan mensajes diciéndome que qué será lo que pasa; incluso jugadores que pasaron por la Selección, los que apenas están llegando, exjugadores y emblemas del fútbol colombiano me preguntan lo mismo. Si digo los nombres de estas personas sería una bomba. Yo solo les digo que no tengo las respuesta, que no es mi culpa y que sigo esperando que me tengan en cuenta.

¿En los seis años que estuvo Pékerman nunca lo convocó?

Nunca. Yo siempre me pregunto: ¿qué le hice? Él llegó a la Selección y supongo que empezó a analizar, y a lo mejor diría que miraría otros jugadores porque seguramente yo no era de su gusto.

A Jeison Murillo, después de un error en un partido contra Paraguay, nunca más lo llamó. ¿Ha hablado con Jeison de ese tema?

Me acuerdo que a Jeison le cobró un error contra Paraguay y otro en Bolivia donde se confió un poco en una jugada. Hay otro caso, que no tengo idea si es cierto o no, pero dicen que a Dorlan Pabón lo sacó por algo que no tenía nada que ver con el fútbol. En la Selección pasan cosas que ni uno se entera porque no todos estamos ahí.

El mes pasado hubo equipo para dos amistosos y ahora salió otra convocatoria para otros partidos y usted tampoco fue llamado. ¿Cierra las puertas a la Selección?

Nunca. Eso simplemente va a pasar cuando anuncie mi retiro; por ahora sigo trabajando para mantener mi nivel, hace sentir orgullosa a mi familia, hacer quedar bien a mi país y disfrutar del fútbol; voy a seguir en lo mío, intentando cumplir los objetivos personales y de mi equipo, y si llega la convocatoria iré con el mayor gusto. Esa puerta no la cierro todavía.

¿Será que los técnicos de la Selección no miran para Turquía?

No sé, puede ser... a lo mejor los técnicos dirán que Turquía es una liga floja y que por eso hago tantos goles. Y si es así, me parece mal porque han sido llamados jugadores que han estado en ligas menores que la de Turquía.

A propósito, ¿cómo es la liga turca?

No está entre las grandes de Europa, pero es una liga que ha ido creciendo y que tiene un nivel de jugadores muy buenos. Cuando iba a venir por primera vez a Turquía, quise primero conocer un poco de la ciudad, de la liga, de la gente; yo venía de la liga inglesa y tenía miedo del tipo de cambio que podía tener o con lo que me podía encontrar. Pero después de estar acá, y hoy casi tres años desde que llegué, ha evolucionado mucho en todo aspecto. Hay incluso jugadores que pasaron por los equipos más grandes de Europa.

No tiene Selección, pero sí un gran momento allá...

Sí, gracias a Dios; y eso se debe al trabajo, a la humildad y a la dedicación. Cuando uno se prepara y hace las cosas bien, le tiene que salir todo de la mejor manera. También está el apoyo de la familia que es fundamental para que uno esté bien en todo sentido.

“No descarto ir al América”

“No es lo más seguro, pero no lo descarto porque lo he hablado con mi familia y con mi representante. He mirado qué es lo mejor para mi futuro. Siempre dije que la idea es mantenerme el mayor tiempo posible en Europa, pero lógicamente quiero en algún momento volver a Colombia”.

“La gente del América sabe que tuve una gran intención de quedarme, fue una lástima que no se concretó, pero es un sueño que tengo desde niño porque es el equipo del que soy hincha”

“Ha habido contactos y no solo con América. He hablado con varios clubes y la idea de repatriarme es alta, quieren que vuelva al país”.