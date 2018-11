Niñas del Patía cumplen sueños en el Ponyfútbol

Juliana Benavídez

Lateral

De familia futbolera pues sus cuatro tíos juegan en el campo aficionado, esta jovencita se inspira en Paulo Dybala, su ídolo para soñar en grande. “La emoción que he sentido al salir por el túnel a la cancha es indescriptible, me siento como una profesional, cierro los ojos y me imagino saliendo de un estadio grande”.