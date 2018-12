Rafagol pide perdón a la gente de la Costa por frase que emitió y que fue “mal interpretada”

El narrador Rafael Linares (Rafagol) pidió perdón a los habitantes de la Costa Atlántica por lo que él llamó “una mala interpretación” a un comentario que hizo en su programa de Teleantioquia el fin de semana y que ha causado polémica y amenazas contra él.

Linares citó un dicho popular que un día le expresó un colega suyo en Barranquilla y que decía: “costeño con hambre no trabaja y lleno, menos”. Esto fue asumido como una ofensa y generó rechazo contra el relator.

EL COLOMIBIANO habló con él para conocer su versión:

¿Cuál es su concepto sobre este tema?

“Es un escándalo sin sentido, una mala interpretación, porque a raíz del cambio de fecha de la final de Liga que hizo la Dimayor lo único que les dije a los hinchas del DIM es que no se incomodaran por eso, que por el contrario, eso beneficiaba al equipo rojo. ¿Por qué? Por el trajín de Junior que en 16 días juega 5 partidos y el Medellín, 2.

Lo que expresé en el programa el domingo en Teleantioquia fue un refrán popular que un día me dijo el narrador barranquillero Tomás Barraza tras un inconveniente que tuve en una transmisión con un funcionario de la telefónica: “costeño con hambre no trabaja y lleno, menos”. Mi error fue no haber citado a quién se lo escuché por allá en 1989, cuando fue a transmitir un juego Nacional-Junior”.

¿Por qué tanta polémica entonces?

“Dije eso y se armó la de Troya, pero yo no tengo nada que sentir de la gente y menos de los costeños. Sucede que hay periodistas que se quieren hacer célebres y actúan de mala fe y no conocen la ética. Algunos no confrontan las informaciones y están encarnizados en la crítica. Ante eso pido perdón por lo que pasó. Nuestro grupo se dedica a hablar de Nacional y Medellín, pero por Junior yo hago fuerza porque a todos nos conviene que gane la Sudamericana y nos abra otro cupo internacional. Yo no voy a ensuciar el agua que me voy a tomar, yo vivo del fútbol y mi tarea es defenderlo. Hay gente con mentalidad pervertida y quiere satanizar esto. Ahora me llaman, me insultan y me amenazan de muerte. Es tanto, en mi grupo hay dos costeños (Luciano y el Gitano) y el único corresponsal que tengo en Colombia es de Barranquilla porque es al único equipo de Colombia, diferente a Nacional y Medellín, al que le damos bomba es a Junior”.

¿Qué piensa usted del habitante costeño?

“Tengo familia y amigos costeños, con la gente de Barranquilla no he tenido líos, ni con vallecaucanos, bogotanos... Solo tengo gratitud con las personas de la Costa.

¿Y del paisa?

“Yo no quiero entrar en rivalidades. A mí en Barranquilla me han tratado mal, en un partido que fui a transmitir y me gritaban sicario, hijuetantas, hasta en plena transmisión un tipo me tiró una bolsa llena de orines y nunca dije nada, no los ataqué, siempre he sido chévere y legal. Fue hace muchos años, pero eso pasa y no voy a pelear con hinchas de ningún equipo, lo mío es informar y listo. Eso sí, defiendo a Nacional y Medellín porque yo trabajo aquí”.

¿En su grupo son conscientes de que en el fútbol se manejan muchas pasiones y hay que tener cuidado en el manejo de la información?

“Claro que sí, pero tenemos un estilo propio y por eso hay un periodista que defiende a Nacional y otro al Medellín. También hemos tenido siempre un extranjero que equilibra la balanza en cuanto a partidos e informaciones. Esto ha sido un éxito y vamos bien. Lo que dije no fue por dañarle la imagen a una ciudad y menos a sus habitantes”.

