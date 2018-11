Así reaccionan en Argentina a la final Boca - River en Madrid

La llamada final “del mundo”, que ahora es la final más larga conocida, se jugará, por fin, en España, en el Estadio Bernabéu de Madrid, casa del Real Madrid. River Plate vs Boca Juniors se enfrentarán por la Copa Libertadores de América en suelo extranjero.

Esta decisión, tomada por la Conmebol, ha despertado críticas en jugadores, periodistas, entrenadores y ex deportistas argentinos. El último en hacerlo fue Maradona, astro del fútbol mundial y ex seleccionador de Argentina.

Puede leer: Madrid será el exilio del capítulo final River-Boca

“¿Qué le digo a mi familia que quiere ir al partido Boca-River y tiene que ir a Madrid? ¿Qué carajo tiene que ver España? ¿Cómo va a ir mi familia a ver un partido a Madrid? ¿Somos todos Macri? (Mauricio Macri, presidente de Argentina)”, dijo Maradona en declaraciones a radio La Red, antes de que su equipo, Dorados de Sinaloa, disputara la primera final del torneo de Ascenso de México.

“Poné seguridad y hacelo en cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo”, señaló Maradona apuntando a Alejandro Domínguez, director de la Conmebol.

Pero él no ha sido el único que ha levantado su voz de protesta. Ya Gustavo Alfaro lo había hecho este miércoles dirigiendo duras críticas a los presidentes de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio: “el River - Boca es algo tan genuino del ser nacional que no podemos permitir que lo vayan a organizar en Doha. Entonces no muchachos, tengan un gesto de grandeza”, dijo visiblemente alterado en rueda de prensa por la suspensión del clásico entre Huracán y San Lorenzo.

Las declaraciones de Alfaro se conocieron cuando aún no se había tomado la decisión de jugarla en España, pero estaba muy claro que se jugaría afuera. Un día después de conocerse esa determinación, el escritor gaucho Martín Caparrós escribió en su cuenta oficial de Twitter: “La primera edición de la Copa Conquistadores de América se define en la cancha del muy Real Madrid este domingo 9. Parece que la jugarían unos sudacas medio salvajes pero en el fondo buenos”