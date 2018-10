Referentes de la Tricolor renovaron su vigencia

Arturo Reyes se tomó bien en serio la tarea que le asignaron al frente de la Selección Colombia mientras se define el técnico.

Ayer, con la base mundialista que tanto desgaste mostró en los últimos meses, la Tricolor mostró una dinámica renovada, criterio con el balón, inteligencia, efectividad y, sobre todo, liderazgo de sus máximos referentes.

James Rodríguez, quien no jugaba con el elenco patrio desde hacía tres meses, no solo aportó un golazo de soberbia calidad sino que recordó que su importancia dentro del funcionamiento de la Selección radica en su inteligencia para poner a circular el balón y no tanto con este en los pies por largos períodos como venía haciéndolo.

En ofensiva, el balance es alentador. Falcao y Carlos Bacca tuvieron su mejor partido en mucho tiempo, movilidad, acierto cuando tuvieron contacto con el balón y, lógicamente, la definición.

El Tigre llegó a cuatro goles con Colombia en 2018 y demostró que aún tiene cosas qué aportar.

Todo esto, con la tranquilidad de que en zona de recuperación y en defensa, donde más se nota la renovación, el equipo responde bien, aunque le faltan ajustes. El próximo técnico puede frotarse las manos: hay con qué trabajar.