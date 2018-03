Revelan el millonario contrato de Neymar con Nike

A los cerca de 40 millones de euros anuales que recibe Neymar luego de que el PSG pagara 222 millones por sus servicios -cifra nada despreciable-, hay que sumarle a la millonaria cuenta del diez brasileño la suma que recibe por explotar su imagen.

Junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la estrella del club francés es uno de los futbolistas que más factura por derechos de imagen. Este fin de semana el portal brasileño UOL Esporte reveló los detalles del millonario contrato que el jugador tiene con la marca de ropa deportiva Nike, de la que es imagen desde 2011 y hasta 2022 (la marca podría extenderlo unilateralmente hasta 2024).

Neymar, fácilmente solo podría vivir de este patrocinio.

La publicación de UOL Esporte explica que las cantidades de dinero que recibe el jugador dependen de una serie de objetivos que debe cumplir:

Categoría del equipo

La cantidad de dinero que recibe el brasileño depende de la categoría del equipo en el que juegue. El contrato divide a los clubes en cuatro categorías (A, B, C y D). Si Neymar juega en un equipo A (Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Milan, Manchester United, Arsenal, Juventus, Bayern de Múnich e Inter), la remuneración será de un millón de dólares anual.

La categoría B (equipos de las Ligas europeas que hayan clasificado a los cuartos de final de la Champions en tres de los cinco años anteriores, condición que no cumple el PSG) está tasada en medio millón de dólares. La C la conforman los equipos de primera división, por la que cobraría un cuarto de millón de dólares, y la categoría D por clubes de segunda división, donde Neymar no cobraría nada.

Estas categorías se actualizan de acuerdo al rendimiento del club y el potencial de mercadeo que tengan.

Metas individuales

En este ítem se detallan la suma que cobraría Neymar si cumple una serie de objetivos individuales. Por ejemplo, si Brasil gana el Mundial, el delantero se llevaría 50.000 dólares. Si logra ser el máximo goleador del torneo y además el mejor jugador se embolsaría 200.000 dólares por cada distinción.

Balón de Oro

En caso de obtener el ansiado galardón, Neymar se embolsaría un millón de dólares. En caso de ganarlo varias veces, la suma se duplicaría, es decir, por el segundo trofeo recibiría dos millones y por el tercero, tres millones de dólares.

Si alcanza a sumar más de cuatro galardones, el premio sería de cuatro millones por cada nueva conquista.

Ser parte de la Selección

Para que todos los puntos se puedan cumplir, el delantero del PSG deberá aparecer en el 70 por ciento o más de los partidos que dispute Brasil. En caso de solo formar parte del combinado nacional, el futbolista recibirá entre el 30 y 70 por ciento de los partidos, solo recibiría el 70 por ciento de la remuneración y si aparece en menos del 30 por ciento de los juegos de la Canarinha, solo recibiría el 30 por ciento de las ganancias.