“Soy admirador del futbolista colombiano”: Ronaldinho

Su calidad como jugador sigue intacta. Amable, sonriente, talentoso como en la cancha, igual lo es en un diálogo con cualquiera. Es Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, el único capaz en el mundo de ser campeón mundial, de la Champions, de la Copa Libertadores y Balón de Oro.

En medio del Trophy Tour de la Champions League que organiza Heineken por todo el mundo y en el que Ronaldinho fue invitado de honor en Ciudad de México, el brasileño dialogó con Colprensa sobre su actualidad y su visión del fútbol de hoy, con la Champions en etapa decisiva y el Mundial de Rusia en la mira.

Ve como gran favorito para el Mundial a Brasil y siente que la lesión de Neymar le dará descanso para llegar bien recuperado a Rusia. Asegura que el duelo Ronaldo-Messi le hace muy bien al fútbol y ve a Argentina como candidata, pero también es un enamorado del futbolista colombiano, de la generación de Valderrama y ahora de James.

¿Cómo ve a la Selección Colombia para el Mundial de Rusia 2018?

La veo muy bien, tiene jugadores de mucha calidad. Yo soy un amante del fútbol colombiano, por Valderrama, Rincón, Higuita, Asprilla... soy admirador del futbolista colombiano desde siempre y mirar ahora a grandísimos jugadores como James o Falcao me da mucha alegría.

¿Qué opina de la llegada del primer colombiano al Barcelona, Yerry Mina, pero también de sus dificultades hasta ahora para jugar?

Es difícil no sólo para un colombiano, sino para cualquier jugador de cualquier país, porque es muy difícil jugar en el Barcelona, pues contrata a los mejores del mundo y es complicado salir de un país lejano para llegar, pero siento que le va a ir bien y todo le va a salir mejor.

¿Cuáles son sus expectativas del Mundial ahora desde afuera?

Hay grandes equipos, con mucha calidad, con muy buenos jugadores y veo a Brasil muy bien, veo un momento muy bueno y siento que Brasil va a llegar muy fuerte al Mundial.

¿Cómo espera el Mundial de Neymar, en medio de esta lesión que lo tiene al margen?

Lo veo muy bien, está haciendo historia con su nuevo club, un club con el que yo también jugué, entonces me da mucha alegría ver a un brasileño más en la historia del París Saint-Germain y las lesiones nunca son bienvenidas, pero en este caso para él le va a servir mucho para poder tener una buena recuperación y llegar muy bien al Mundial.

¿Cree que ésta es la última oportunidad para Lionel Messi de ser campeón mundial?

No lo sé, pero Argentina es una de las mejores selecciones del mundo, individualmente son todos grandísimos y aunque en equipo no les han salido bien las cosas, la calidad individual de sus jugadores la hace una de las más fuertes del mundo, entonces hay que respetarlos y Messi será nuevamente el mejor.

Con su experiencia, ¿qué pasa por la mente de un jugador meses antes de un Mundial?

La vida de un jugador es vivir partido a partido, día a día y creo que nadie está todavía pensando en el Mundial, están mirando la Champions, el final de las ligas que están por venir, entonces creo que el jugador debe pensar así.

¿Cómo ve desde afuera la ‘lucha’ entre Messi y Ronaldo por el Balón de Oro?

Es una lucha saludable, que le hace bien al fútbol, porque son dos futbolistas que siempre están ahí para definir quién va a ganar el Balón de Oro, ver quién va ser el mejor del mundo, entonces es una pelea que le hace bien al fútbol y a todos aquellos que aman el fútbol.

¿Cómo siente el final de la temporada para la Champions League?

La veo muy bien, porque es una competición lindísima, a todo mundo le gusta mirar la Champions y viene el momento más lindo, donde se encuentran los mejores equipos y creo que el Barcelona está muy fuerte.

Luego del retiro, ¿su futuro estará ligado al fútbol, tal vez como dirigente o entrenador?

No, no, eso no es para mí, no (risas), lo que yo voy a hacer es música, mi segunda pasión, es lo que me gusta y disfrutar con mis amigos, pero no me veo como entrenador o trabajar con el fútbol, no es para mí.

¿Qué fue lo más difícil de ser Ronaldinho en esta carrera deportiva?

Nada, sólo tengo que dar gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de cumplir todos mis sueños.

¿Y lo mejor, lo que más recuerda?

Mi hijo lleno de salud, mi familia llena de salud y sólo tengo que dar gracias a Dios porque soy un hombre realizado.

Un saludo para Colombia

Un beso a todos los colombianos, los quiero mucho y muchas gracias por el cariño de siempre.