En la lista al Mundial puede haber sorpresas: Pekerman

El técnico José Pekerman habló en rueda de prensa en Londres antes del duelo de este martes ante Australia (2:00 p.m.).

El seleccionador nacional aseguró que tendrán variantes en el choque frente a la selección oceánica.

“Seguramente las habrá pero manteniendo una formación que nos de posibilidades de un gran partido, porque al frente tenemos otro mundialista que tiene sus atributos”.

Respecto al estilo de Australia dijo que tiene jugadores de buen porte físico y con una estructura muy táctica.

“Son bien elaborados en el esquema y busca contragolpear tratando de presionar mucho y con pelota parada y velocidad hacen daño, tenemos que estar muy atentos a esas cosas para buscar el juego que más nos favorezca”.

Se refirió también al debutante en esta convocatoria, Víctor Cantillo, de quien dijo estar gratamente sorprendido.

“Es su primera presentación y en los entrenamientos se empiezan a conocer sus capacidades. Es muy criterioso para manejar el balón, se le ve suelto, un volante mixto que puede equilibrar las líneas y tiene buen pase. Va a encajar perfecto con el equipo”.

Respecto a la posibilidad de que juegue Miguel Borja indicó que es un jugador con una características muy propias. “Inteligente, fuerte, remata bien y sorprende desde distintas posiciones en el área. Es un jugador que le gusta el gol y se mueve muy bien, si el equipo lo necesita siempre va a tener la característica de ser un gran finalizador”.

Así mismo se refirió a la lista definitiva, y si habrá sorpresas en ella.

“En los Mundiales siempre hubo situaciones de cambio, porque los jugadores no siempre estuvieron en disposición. Nunca vamos a dejar de tener en cuenta a jugadores que seguimos permanentemente y que en alguna etapa el equipo requiere de alguno de ellos y puede entrar. No es la primer vez que aparece un jugador que quizás no estuvo en la última etapa pero el equipo requiere de esa característica y después termina influyendo”.

Respecto a cómo planteará el encuentro frente a Australia, manifestó que repetirán aspectos en los que pueden crecer. “Debemos aprovechar situaciones que hemos vivido que nos dejan experiencias y vamos a buscar una fórmula distinta porque no todos los rivales van a jugar igual. En un mismo partido pueden haber dos juegos distintos y un equipo con variantes se hace más fuerte”.