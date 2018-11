Tino Asprilla critica atención de Cruz Roja tras presentar problemas médicos

A través de su cuenta de Twitter, el exdelantero de la Selección Colombia Faustino Asprilla criticó la atención de la Cruz Roja que, según él, no quiso aplicarle una inyección necesaria para desinflamar su rodilla la cual presentó dolencias tras aterrizar en el aeropuerto El Dorado.

“Me tuvieron que recoger en silla de ruedas, tengo la rodilla realmente inflamada, tengo unas inyecciones que me aplico para eso pero en el aeropuerto de Bogotá la Cruz Roja me dijo que no puede aplicarlas”, lamenta Faustino, quien llegó al país proveniente de España.