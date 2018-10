Antes era Hugo Sánchez; ahora Chilavert critica fuerte a Osorio

En México uno de los más fuertes críticos del técnico Juan Carlos Osorio fue Hugo Sánchez y ahora, en Paraguay, lo es otra exfigura de talla mundial, el exportero José Luis Chilavert, que así lo evidenció tras las declaraciones que le dio a varios medios paraguayos este miércoles.

A la pregunta sobre qué opinaba de la situación del seleccionador colombiano con Paraguay respondió: “Si yo fuera el presidente de la APF, Juan Carlos Osorio ya estaría en Colombia”.

Cuando los periodistas ya no tocaban más el tema del entrenador colombiano fue el mismo portero el que lo retomó al devolverles la pregunta: “¿Qué piensan de la manera que se maneja Osorio acá en Paraguay?” y prosiguió: “Tenemos que hacernos respetar, Paraguay tiene historia, no depende de Osorio ¿Qué ha ganado? Cuando llegó puse en mi Twitter ‘bienvenido Osorio, le espera un trabajo muy duro’, pero con la actitud de él tiene el pensamiento en Colombia, no acá y si no le gusta la forma, Harrison lo deberá sacar. Es un problema dirigencial, hace rato que se manejan mal y se cometen errores”.

Cuando se presentaron las fuertes críticas de Hugo Sánchez, mientras el risaraldense dirigía la Selección de México, Osorio respondió que solo el trabajo hablaría por él y de esa forma buscaría convencer a quienes no estuvieran de acuerdo con su manera de dirigir. Respecto a las declaraciones de Chilavert, el entrenador colombiano no ha hecho ningún comentario.

Hasta ahora, Osorio no ha disputado ningún partido oficial con los guaraníes, pero aprovechó las fechas Fifa de octubre para realizar un trabajo especial con ese seleccionado, hablar con los jugadores, y preparar el camino para lo que puede ser su proceso hacia el Mundial de Catar-2022