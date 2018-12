Polémica por comentario de periodista sobre los costeños

“Costeño con hambre no trabaja y lleno menos”, fue la frase del comentarista en el Súper Debate de Teleantioquia que ha sido fuertemente criticado en redes sociales al asociar a los costeños con la pereza

Al periodista le tocó luego salir a pedir disculpas a los seguidores del Junior. “Tengo gran aprecio por la gente de la costa, es más, trabajo con dos costeños”.

“En ningún momento he querido ni he ofendido a la gente de la costa, pido perdón por lo que han entendido, no tengo nada en contra de la gente de Barranquilla”, explicó Rafagol que prometió disculparse en su programa de televisión.

“Tomás Graciano Barraza Manotas cierto día en una transmisión fue quién me dijo el refrán, el que sin querer ofender usé el domingo en Teleantioquia”, concluyó Linares.