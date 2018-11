Wayne Rooney se despide de la selección inglesa

El jugador inglés Wayne Rooney, de 33 años y actualmente en el equipo de Washington de la liga norteamericana, jugaría su último partido con la camiseta de su selección el 15 de noviembre, en el amistoso ante Estados Unidos en Londres, publicaron este domingo varios medios británicos.

Según The Sun y la agencia PA, Rooney, que no juega con Inglaterra desde noviembre de 2016, saltará al césped en ese encuentro en Wembley y no el domingo ante Croacia en la Liga de Naciones.

El exjugador de Manchester United y Everton había anunciado su retirada del equipo nacional en agosto de 2017, después de 119 encuentros con la selección.

Rooney ostenta el récord de goles de los ‘Tres Leones’ y de los ‘Red Devils’. Para el DC United ha firmardo 12 dianas desde su llegada este año.