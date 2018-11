Cano y Viera, los foráneos más destacados de los finalistas

“En el caso de los dos, está demostrado que son jugadores colectivos, que juegan para sus equipos. En el sentido de Cano, no es solo un definidor sino alguien que se asocia muy bien y por esa razón Medellín se siente tan a gusto, porque juega con el grupo y para el equipo. Veo igualdad de fuerzas en ambos elencos y creo que los dos partidos van a ser buenos para ver. Estoy seguro que Viera y Cano contribuirán con sus capacidades en esta final”.

El exdefensor Francisco Foronda cree que el duelo entre ambos será muy parejo. “Cano es un goleador y marca mucha diferencia en el fútbol colombiano, de pronto en México no le fue de la mejor manera pero encontró su lugar en el mundo en el DIM. Allí lo acogen y le dan cariño y él se siente importante. Lo corroborá con buen juego, lucha y goles”.

Al igual que como sucede con el Independiente Medellín, en Junior, además de Sebastián Viera, los demás extranjeros no han podido destacarse este el semestre.

El sueco Kevin Ademola llamó la atención recién llegó en enero, pero perdió su espacio. Mientras que en julio, el gran golpe de opinión fue la contratación de Fabián Sambueza, el argentino que venía de ser figura con el Cali, pero lamentablemente para los intereses tiburones, tampoco rindió como se esperaba.

Carlos el “Pibe” Valderrama asegura que no todo el que llega de afuera puede ser figura en Junior. “Esta es una afición jodida y exigente, acá no se gana de nacionalidad, al que juega bien se le apoya y al que no, también se le critica”.

Sobre Viera dice que ha tenido altibajos pero que nadie duda que es un líder. “Por algo ha sido capitán, como todos ha tenido bajones y lo hemos dicho para que le den la oportunidad a José Luis Chunga, pero Viera se ganó su puesto en el plantel”.