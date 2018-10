“DIM retomó empatía con el hincha”: David González

Por Wilson Díaz Sánchez

Acostumbrado a ponerle la cara a las crisis, pero también a disfrutar de los triunfos, el arquero David González dice que el Medellín actual es un equipo maduro que le da seguridad para luchar por un nuevo título en el torneo colombiano.

Luego de los dos triunfos consecutivos ante Patriotas (0-3) y Nacional (2-1), siente que este es un “nuevo comienzo” que este domingo los pone frente a un rival como el América en el Pascual, al que están dispuestos a vencer.

¿Cómo enfrenta usted estos vaivenes del fútbol, en los que fácilmente se pasa de euforia a la presión?

“No sé si sea por ser un jugador de experiencia o por la forma en que fui criado, pero yo trato de que la victoria y la derrota se vivan con la misma cara. Intento estar alejado de comentarios buenos y malos, de elogios y críticas. Es simplemente mantener un centro, quedarse ahí y tratar de no irse ni para arriba ni para abajo. En el momento de la crítica uno no se sumerge en ese mar de cosas que pasan alrededor, sino que sigue trabajando y trata de salir adelante. Lo mismo debe ser cuando el panorama cambia y empiezan los elogios, hay que alejarse de ellos”.

¿Cómo es su papel con los muchachos del plantel que están empezando a surgir?

“Todo pasa por el ejemplo: el joven tiene que verlo a uno llegar temprano, entrenarse al tope, alimentarse bien, ser respetuoso. Eso genera admiración y respeto, y hace que cuando uno se les acerque y les hable, ellos lo acepten de la mejor manera. De nada serviría hablarle a un chico que no sienta respeto por uno, pues lo que le diga le entra por un oído y le sale por el otro”.

¿Le da seguridad esta plantilla para soñar con un buen remate de torneo?

“Sí, sobre todo porque hemos sabido soportar situaciones difíciles durante el campeonato. La presión que se vivió hace tres o cuatro semanas no me había tocado por lo menos en esta última etapa en el DIM, como sí me sucedió en la primera. Y tener fuerza para salir de eso, y entrar a la cancha con confianza y jugar partidos buenos como lo hicimos contra Atlético Nacional, eso habla bien de un club que está preparado para llevar esto a otro nivel”.

¿Qué destaca del cuerpo técnico que encabeza Octavio Zambrano?

“La comunicación, es un cuerpo técnico que siempre cuenta con el grupo, trata de darle nueva información al jugador para que no se quede estancado en lo que aprendió en la divisiones menores, sino que lo motiva y encamina a conocer nuevas cosas”.

El duelo con América llega en un inmejorable momento para ustedes...

“Es una recuperación clara y ganar un clásico es un gran aliciente. Pero el objetivo es estar entre los ocho y hasta el momento no se ha conseguido, faltan 6 partidos para corroborar la clasificación. Es como un inicio, volver a arrancar. Tras la victoria en el clásico se volvió a sentir esa empatía y sincronización entre jugadores e hinchas que se había perdido. Ya no se escucha tanto el murmullo del tema administrativo y deportivo. No hay crisis que un par de resultados positivos no cambie, pero eso hay que ratificarlo con triunfos”.

¿Hay un buen pálpito?

“Estamos contentos, el grupo sigue unido como lo estuvo en los momentos en que no llegaban las victorias. Hay más tranquilidad y se miran los juegos desde otra óptica, sin esa necesidad absoluta. Cuando uno gana dos duelos duros tiene la confianza muy alta y así piensa que cualquier partido que juegue puede ganarlo, y normalmente pasa... En el DIM tratamos de que todos estemos mentalizados en conseguir lo que queremos y pelear por eso. Cuando los resultados no llegaban no se desfalleció, siempre tuvimos positivismo y la idea es seguir igual n