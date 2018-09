DIM anda en apuros en la Liga-2

3° ha sido el mejor puesto del DIM en el campeonato que se está disputando. En 7 veces ha estado entre los 8 mejores.



2 líderes ha tenido la Liga Águila-2 en las 10 fechas que van. La Equidad en 9 ocasiones y Once Caldas en una, actual.



100 partidos se han disputado hasta ahora, de los cuales 10 terminaron sin goles. Se han pitado 30 penaltis.



228 goles han marcado los artilleros, hasta el momento, para un promedio de 2.28 por juego tras 766 remates al arco.



9 tantos tiene Marco Pérez, del Tolima, goleador del campeonato. Lo escoltan, con 8, Dayro Moreno (Atlético Nacional) y Germán Ezequiel Cano (DIM).



20 por ciento de rendimiento tienen Leones (17°) y Envigado (18°), ambos con 6 puntos cada uno en el campeonato.



23 puntos suma el líder Once Caldas (rendimiento del 77%). De local ha sumado 15 puntos, su goleador es David Lemos (7).



2 elencos antioqueños están entre los 8 primeros de la tabla: Nacional, 4° y Rionegro Águilas, 5° con los mismos 18 puntos.



8 semanas de incapacidad inicial tendrá Kevin Londoño, jugador del Once Caldas, que sufrió fractura de peroné durante el juego ante Junior.