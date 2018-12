DIM: además de renovar a Castrillón, el rojo tiene otras novedades

Hábil, rápido e incansable para el ida y vuelta por los costados. Así se mostró Bryan Castrillón este semestre y así se convirtió en la principal revelación del Independiente Medellín.

El club anunció que el futbolista, de 19 años de edad, firmó un contrato que lo vincula hasta 2022.

Bryan está feliz y no se cambia por nada, y así lo recordó en su cuenta de Instagram.

“Dios me lo prometió y lo cumplió. El flaquito chiquito, ese al que le decían que no iba a pasar nada con él, sin embargo, se paró, oró y luchó contra todos y todo, se cayó, se lastimó, lloró, pero de todo eso aprendió, y gracias a eso me convertí en el futbolista y la persona que soy hoy”.

Agregó que hasta ahora, este ha sido el mejor año de su vida. “Debuté y jugué mi primer partido como profesional con el equipo de mis amores, con el club del cual soy hincha, como lo soñaba desde pequeño. Actué con grandes jugadores pero, sobre todo con excelentes personas, esto y lo que soy ahora se lo debo a ellos que siempre estuvieron para mí”.

Y prosiguió emocionado: “A los técnicos y a la mejor hinchada del mundo gracias, mil gracias por siempre estar ahí y apoyarme. Qué orgullo, emoción, felicidad y qué afortunado soy de pertenecer a este equipo”.

De otro lado, el lateral Elvis Mosquera se despidió de la institución mediante una carta que publicó en su perfil de Twitter, y también se conoció el interés del Poderoso en el volante Diego Arias.