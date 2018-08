DIM desmiente salida de Pertuz; nadie más se irá por el momento

“Me tomó por sorpresa la supuesta salida de Hernán Pertuz, que hay un interés desde la MLS. Hay mucha especulación, no creo que el equipo aguante más salidas. Personalmente no me han llamado y es muy raro que eso haya salido a la luz. Es verdad que Pertuz estuvo un tiempo en la MLS, pero hay que ver la raíz de donde viene la noticia para darle credibilidad”.

Hernán pertuz

Defensor del Medellín

“No entrené un día porque tuve un choque con Segura y fue por precaución, no porque estuviera vendido, no sé nada sobre alguna posibilidad y estoy concentrado totalmente en el Medellín. Hay mucha gente que hace daño por decir cosas que no son ciertas para hacerse célebres. El equipo ha sido muy transparente con la información y si hubiera alguna situación informaría oportunamente sobre el tema. No es cierto la ida a la MLS”.