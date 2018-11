DIM deja la serie abierta ante Tolima con empate 2-2

Confirmando que la serie ante Tolima será igual de apretada que en la semifinal del semestre anterior, Medellín igualó 2-2 con club pijao, y deberá buscar su cupo a la final el domingo en el estadio Manuel Murillo Toro, donde la cosa no será sencilla.

Vea las imágenes que dejó el partido

La noche no empezó favorable al DIM, primero porque la afición no respondió de la manera que se esperaba y no colmó el estadio en su totalidad. Sin embargo, los 22.876 hinchas que asistieron se hicieron sentir y no dejaron de respaldar al club durante los 90 minutos.

Ni siquiera en el momento del primer gol del Tolima, que muy temprano se fue arriba en el marcador, a los 7 minutos con Marco Pérez, quien con su anotación igualó en la tabla de goleadores al argentino Germán Ezequiel Cano, con 17 tantos.

Sin embargo, la noche también cambiaría a favor del conjunto escarlata, que en el primer tiempo terminó con el dominio del balón pero sin efectividad, sobre todo, con un cabezazo de Juan Fernando Caicedo que salió desviado.

Para la segunda mitad, ese dominio del Poderoso se traduciría en el marcador. Primero con un golazo desde fuera del área de Larry Angulo recién inició la etapa complementaria.

El vallecaucano, de 23 años, llegó a su segunda anotación con el DIM, la anterior se la había marcado al Atlético Nacional.

Después le sonrió la revancha a Juan Fernando Caicedo, quien también aprovechó la media distancia para poner el 2-1 en el marcador.

Esa fue su sexta anotación del semestre, que lo convierte en el segundo goleador del equipo en la actual liga.

De ahí en adelante el partido fue abierto, Tolima salió a buscar el empate y Medellín apeló al contragolpe para generar riesgos.

El portero Álvaro Montero se erigió como la figura del club de Ibagué e impidió el 3-1 en la pizarra cuando Germán Cano realizó un remate cruzado. Esa atajada mantuvo vivo al Tolima en el partido.

Cuando todo estaba dado para que Medellín ratificara su ventaja en la serie, una desafortunada jugada de Elvis Perlaza quien le cometió un penalti a un rival, permitió que el Tolima igualara el marcador a través de Rafael Carrasca.

Con el empate, el conjunto antioqueño acumuló 19 partidos sin perder como local: 12 victorias y 7 empates.

Mientras que fue el segundo empate del Tolima en sus últimos 5 juegos de visitante, en los que también tiene dos triunfos y una derrota.

Ahora el club rojo deberá luchar el domingo en Ibagué, una plaza en la que su último partido no fue bueno: perdió 3-0. Sin embargo, ese revés le sirvió al equipo de Octavio Zambrano para corregir su rumbo en la Liga, y en esa reacción llegó a acumular 10 fechas de invicto, racha que le permitió meterse entre los 8 mejores y estar disputando estas finales.

Además, los jugadores escarlatas estan confiados en no volver a repetir el mal partido que tuvieron como visitante frente al Bucaramanga, en el que también se vieron afectados por hechos extrafutbolísticos.

La última victoria escarlata en ese estadio se presentó el 28 de abril de 2016, cuando Leonardo Castro marcó en dos ocasiones para el triunfo 1-2.

Sin embargo, en las últimas seis visitas del Medellín a ese escenario las cargas han estado parejas, con dos triunfos del Medellín, un empate y 3 derrotas.

Otro punto favorable es que el equipo Pijao no pudo ganar en su más reciente juego en casa, perdió 1-0 con Santa Fe y fue su portero Álvaro Montero, que en la serie de penaltis, le terminó dando el paso a esta instancia.

Así que los antecedentes siguen vaticinando un duelo parejo, sin favoritos y el que tenga una mejor actitud y aproveche los errores de su rival será el conjunto que se quede con un cupo para disputar la final.

Ojalá sea el Medellín, que quiere darle la séptima estrella a sus hinchas, que no celebran un título desde 2016 .

Síntesis

DIM 2

Técnico: Octavio Zambrano

Jugadores: David González; Jesús Murillo, Hernán Pertúz, Elvis Perlaza, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón (Leonardo Castro, 67’), Juan Fernando Caicedo (Elvis Mosquera, 88’), Germán Cano

Goles: Larry Angulo (47’), Juan F. Mosquera (53’)

Figura: Juan F. Caicedo

Tolima 2

Técnico: Alberto Gamero

Jugadores: Álvaro Montero; Danovis Banguero, Nilson Castrillón, Fáiner Torijano, Julián Quiñones, Rafael Carrascal, Carlos Robles, Carlos Rentería Olaya (Rafael Robayo, 77’), Yohandry Orozco (Omar Albornoz, 58’), Daniel Cataño, Marco Pérez (Robin Ramírez, primer minuto del complemento)

Goles: Marco Pérez (7’) y Rafael Carrascal (penalti, 90’)

Figura: Álvaro Montero

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín. / Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca) / Asistentes: Eduardo Díaz (Cundinamarca) y Herminzul Calderón (Asocafa) / Asistencia: 22.876 aficionados