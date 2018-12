“La vida me cambió para bien”: Bryan Castrillón, jugador del DIM

Cuando el técnico Octavio Zambrano buscaba soluciones al difícil momento que atravesó el DIM a comienzos de temporada, cuando no ganaba y se daba por sentado que no iba a clasificar entre los ocho, un joven de 19 años apareció como la pieza que faltaba en el rompecabezas rojo para potenciar al equipo del ecuatoriano.

Fue Bryan Castrillón, delantero del elenco sub-20, que fue llamado a entrenar con los profesionales y, de inmediato, sorprendió a propios y extraños. Parecía que llevara largo tiempo jugando junto a Germán Cano, Andrés Ricaurte y Juan Fernando Caicedo.

Hábil, rápido e incansable para el ida y vuelta, por un costado, son las virtudes que desplegó desde un principio en las prácticas.

Debutó el 22 de septiembre ante Santa Fe y desde ese día se ganó la posición como si fuera un veterano. No han pasado 4 meses desde su estreno y ya está en su primera final del fútbol colombiano.

Es un muchacho devoto, familiar y entregado a Dios, y de eso dan testimonio sus tatuajes, uno con las iniciales de su familia junto a la palabra “fe”, y otro que dice: “con Dios todo es posible”. Dialogamos con él antes de este doble enfrentamiento con el Junior.

¿Cómo ha tomado lo que será su primera final?

“Con tranquilidad, al lado de la familia y trabajando muy duro para poder aportar en este duelo decisivo”.

¿El cambio de fecha afectó al equipo?

“No creo, nosotros pasamos esa página rápido y hemos estado enfocados en el objetivo y el rival, y lo primero que debemos superar es el partido de este sábado para sacar un buen resultado de Barranquilla, y ojalá poder traernos los tres puntos”.

Ya conocen bien al Junior...

“Sí, el profe ya lo tiene visto y nosotros también. La idea es tratar de sacar ventaja de las carencias de ellos”.

¿Qué siente por llegar tan rápido al profesionalismo y estar en esta instancia?

“Tranquilo, confiado en Dios y con la mente puesta en que todo me va a salir muy bien”.

Ya es una pieza importante, ¿qué le dice el profe?

“Lo de siempre, que haga el ida y vuelta y que no tenga temores para realizar mi fútbol, que encare con confianza y tome las decisiones que crea correctas durante el partido. La verdad es que él y mis compañeros me llenan de mucha confianza y por eso me he desenvuelto bien en la cancha”.

Ha armado una sociedad importante con Ricaurte...

“Nos hemos entendido muy bien y los dos nos potenciamos el uno al otro para generarle movilidad al equipo y que progrese en ataque”.

¿Les sirvió el amistoso de este miércoles para retomar el ritmo?

“Sí, siempre uno quiere competir y eso se logra con estos partidos”.

¿Cómo le ha cambiado la vida desde que juega con el equipo profesional?

“Mucho, y afortunadamente para bien, pero lo he asumido con tranquilidad, como digo siempre, con Dios a mi lado y pensando con optimismo de cara al futuro”.

¿Ha cambiado su forma de ser con las personas?

“Para nada, sigo siendo el mismo, soy muy familiar y con ellos asumo humildemente las cosas que me han estado sucediendo, porque hubo personas que me han apoyado desde cuando no era nadie en el fútbol”.

¿Físicamente pueden llegar ustedes mejor que Junior a este doble choque?

“La verdad es que nunca entendí lo de los cambios de fechas, porque ellos van a llegar con el mismo rodaje. Pero pienso que más allá de lo físico, la clave en esta final estará en aprovechar las desventajas del otro, es un duelo que va a ser muy parejo”.

¿Cómo creen ustedes que pueden sacar ventaja?

“Haciendo nuestro juego, atacándolo desde el principio e imponiendo las condiciones de la manera que nosotros sabemos hacerlo”.

Así que en Barranquilla no van a esperarlos...

“No, el equipo siempre trata de tener el balón, de salir a buscar al rival y hacer daño”.

¿Tiene mucha ilusión de ser titular en esta final?

“Eso lo define el profe, pero en este grupo estamos seguros de que el que vaya a estar siempre hará lo mejor posible para el equipo, y si me toca a mí será igual”.

¿Cómo analizan a Junior?

“Es un gran conjunto, por eso está jugando dos finales, tiene un mediocampo con mucho talento, pero deja espacios y eso hay que aprovecharlo. Trataremos de atacarlo”.