DIM golea y deja atrás la presión

PATRIOTAS 0



Técnico: Diego Corredor.

Jugadores: Alejandro Otero; Nicolás Carreño (Luis Bonilla, 46’), Azmahar Ariano, Miller Mosquera, Santiago Roa (Esneyder Mena (41’); Federico Arbeláez, André Ávila, Kelvin Osorio, Julián Buitrago, Ómar Pérez (Exequiel Benavídez, 73’); Diego Álvarez.

Goles: no marcó.

Expulsados: no hubo.

Figura: se destaca la lucha que brindó en solitario Diego Álvarez.



MEDELLÍN 3



Técnico: Octavio Zambrano.

Jugadores: David González; Elvis Perlaza, Hernán Pertuz, Jesús Murillo, Elvis Mosquera; William Parra, Andrés Ricaurte, Brayan Castrillón, Larry Angulo (Javier Calle, 85’); Juan Fernando Caicedo (Luis Luna, 81’) y Germán Ezequiel Cano.

Goles: Juan Fernando Caicedo (12’) y Germán Cano (45’ y 64’).

Expulsados: ninguno.

Figuras: Cano, Caicedo, Ricaurte y González. Buen trabajo en general.



Estadio: La Independencia, Tunja.

Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).

Asistentes arbitrales: Sebastián Vela (Bogotá) y Javier Motta (Cundinamarca).

Asistencia: no fue suministrada por Patriotas.