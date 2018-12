Juan Fernando Caicedo, el delantero de moda

Por john eric gómez marín

Juan Fernando Caicedo es uno de los hombres que conforman la columna vertebral del actual DIM finalista, junto con David González (portero), Hernán Pertuz (defensor), Andrés Ricaurte (volante) y Germán Ezequiel Cano (goleador).

Desde que llegó a la institución escarlata ha tenido altibajos, muchas veces fue rechazado por la afición, pero hoy, a punta de humildad, trabajo y goles, se ha ganado el reconocimiento del hincha y ha cambiado los abucheos por aplausos. Y se volvió tan vital en el esquema que cuando no juega o está golpeado genera preocupación en la afición y sus compañeros.

El técnico Octavio Zambrano le renovó la confianza y Juan Fernando respondió con creces. A sus 29 años pretende una nueva estrella, la séptima en el firmamento del DIM.

El atacante, quien no escatima ni una gota de sudor, como lo refleja la ilustración de esta página, está enfocado en lo que será la final frente al elenco tiburón. EL COLOMBIANO dialogó con él.

¿Piensa que son favoritos para esta final?

“No creo, pienso que vamos a enfrentar a un gran equipo, que en la Copa Sudamericana y en la Liga ha demostrado que es uno de los que mejor juega en Colombia, así que me parece una llave muy pareja y no creo que haya favoritismo”.

¿Es una ventaja para el DIM que Junior esté enfrentando dos torneos al tiempo?

“Para nada, tiene jugadores de mucha jerarquía, de Selección Colombia, es una institución grande que sabe manejar este tipo de partidos, entonces no veo que tengamos ventaja por ese lado, ninguna”.

¿Cómo se siente físicamente para esta final?

“Me siento bien, a estas alturas del torneo es normal que hayan molestias, pero es una final y siempre la vas a querer jugar. Por fortuna me siento bien y esperemos llegar así al primer partido a cumplirse en Barranquilla”.

¿Qué precauciones hay que tener con este Junior?

“Todas, porque como lo dije anteriormente tiene jugadores de Selección. Es un equipo que sabe jugar en su casa, muy compacto y completo y por eso hay que tener todos los cuidados”.

¿Será un duelo de elencos muy ofensivos?

“Creo que será un choque en todos los sectores de la cancha y el que menos ventajas otorgue y aproveche los errores de cada rival, se va a quedar con la estrella”.

En lo personal ¿qué significa para usted estar en una nueva final?

“Por fortuna la pudimos ganar en 2016; en 2015 la perdimos con Cali, pero desde que estoy en este club me ha ido muy bien y he disputado varias finales. Ojalá que esta sea nuevamente para nosotros”.

¿Está en su mejor momento desde que llegó al DIM?

“Considero que siempre he estado en momentos muy buenos, lo que pasa es que muchas veces resaltan más lo malo, pero nunca he dejado de confiar en el equipo ni en mí. Es un onceno al que unas fechas atrás nadie apostaba que íbamos a llegar a la final, lo hicimos trabajando con humildad y compromiso. Ahora estamos disfrutando de este momento”.

Es un momento en el que la gente le reconoce su valor como jugador...

“Lo más importante es que el club ha tenido presente que he sido vital y eso para mí es lo más valioso”.

¿Cuál es el recuerdo que tiene de la final de 2016?

“Un partido bastante complicado en Barranquilla, en donde ellos siempre quieren sacar ventaja. Logramos igualar 1-1, y en el Atanasio conseguimos un 2-0 para quedarnos con la sexta estrella”.

¿En qué ha crecido el Medellín para tener pinta de campeón esta temporada?

“Supimos aguantar los momentos difíciles cuando mucha gente no creía en nosotros, pero creímos en nuestro trabajo, con humildad, respeto y hoy por hoy disfrutamos de este lindo momento que estamos viviendo”.

Es el momento de invitar a los hinchas para que los acompañen...

“En una final, así como la siente un jugador la debe sentir la hinchada, no pienso que haya que hacerles una invitación. Desde el primer momento que pasamos a la final ya la motivación se dobla. Esperamos ir a Barranquilla, hacer un excelente partido y terminar con la estrella acá en casa”.

Su hijo es una celebridad en redes sociales con los videos en los que celebra todos sus goles...

“Siempre con su sonrisa y su alegría, poder disfrutarlo es la mayor motivación que tengo”.

Defínase como persona...

“Soy un muchacho tranquilo, amigable, buen trabajador y ante todo nunca pierdo la alegría, sobre todo, por estar en un club como el Medellín”.

¿Qué significa el

fútbol para usted?

“Mi vida, mi pasión, es el mejor deporte del mundo y todos los días le doy gracias a Dios por estar practicándolo”.

¿Y su familia?

“La misma pasión que le tengo al fútbol. Ellos, día a día me motivan para seguir practicándolo”.

Además de la séptima estrella del DIM, ¿con qué más sueña aquí?

“Con volver al fútbol del exterior, ya estuve con Independiente de Argentina, quiero regresar y esperemos que todo se vaya dando paso a paso”.

¿Qué destaca de la importancia del técnico Zambrano en su momento deportivo?

“Que desde que llegó me ha dado la oportunidad, y gracias a Dios he podido demostrarle que no se equivocó y le respondo a lo que él quiere”.

Ya han sido varios años de relación con este Medellín...

“Sí y estoy muy contento. He tenido oportunidades de irme, pero las ofertas, en su mayoría, no han satisfecho al club, y otras veces soy yo el que no las ha aceptado”.

¿Cómo quiere que lo

recuerden en este Medellín?

“Que fui un hombre que le aporté a la institución con mucho profesionalismo y que con mi trabajo dejé una buena huella”.

¿Qué es lo más difícil

de su carrera?

“Así como el fútbol es bonito también es feo, porque es un deporte de gustos y así como hay técnicos que te respaldan otros no. Hay entrenadores que por la forma de trabajar prefieren más a un jugador que a otro”.

¿Cree que la crítica es

buena para el futbolista?

“Depende, porque en este deporte hay muchas críticas injustas, pero uno como jugador debe ser muy profesional y aceptar las se vengan, tanto buenas como malas, y cada día fortalecerse pese a que hay mucha gente que se divierte criticando. Uno siempre se debe ir bien de donde esté, porque más allá de los comentarios es tu casa por los años que estés” n