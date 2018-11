DIM busca celebrar 105 años con una victoria ante Bucaramanga

1. DIM suma en casa por Liga 5 triunfos, 3 empates y una derrota. No es un local con mucho gol: 16 a favor y 9 en contra. 2. Desde 2016, cuando Bucaramanga regresó a la A, DIM lo venció en casa 2-0 y 1-0 y perdió 1-0 en abril de 2017. 3. Según el técnico Octavio Zambrano, el golpe que aqueja Juan Fernando Caicedo no lo sacaría del juego de hoy. En todo caso, de presentar una recaída, confía en el aporte de Leonardo Castro. 4. DIM afronta la fase final número 21 en torneos cortos y la octava bajo formato de eliminación directa. Es una experiencia institucional que puede ser determinante. 5. Aunque derrotó 2-0 a Bucaramanga, los equipos rápidos y con posesión de balón han complicado al DIM: perdió con Junior y Tolima y empató con Caldas. Necesita más regularidad de juego. 6. En los 26 años que lleva como entrenador profesional, Octavio Zambrano suma dos títulos de segundo orden en la MLS. A su favor cuenta con una plantilla avezada en estas instancias.

1. Suma cinco triunfos, tres derrotas y un empate de visita. 11 goles a favor, 9 en contra. Sacó su arco invicto en tres ocasiones



2. En el Atanasio ya ganó este semestre cuando venció el 5 de agosto 2-3 a Nacional tras 17 años sin triunfos ante este rival.



3. El volante César Quintero que ha jugado 14 partidos en la Liga, se pierde el juego por una lesión muscular. El lateral izquierdo Fabio Rodríguez también es baja. Sherman, pese a molestias, jugará.



4. Desde su regreso a primera división los “búcaros” han disputado dos cuartos de final. En 2016-II llegó a semifinales y en 2017-I no pudo avanzar. Su corto historial en finales puede pesarle.



5. Las estadísticas indican que Bucaramanga no tiene la posesión de equipos como Tolima, Caldas, Junior y DIM, pero sí figura entre los que más ataques genera. Esa eficiencia es su principal arma.



6. Flabio Torres ya condujo al cuadro santandereano a semifinales de la Liga. También dirigó al Once Caldas en cuartos del Finalización 2015. Es un entrenador con bagaje en estas series.