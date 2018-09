DIM: mayor presión y menor margen de error

Parte de la molestia de la hinchada del Medellín es que no definen temas que deben ser prioridad desde ya, como la continuidad de los pocos jugadores que destacan individualmente como Andrés Ricaurte y Germán Cano. También porque los refuerzos que llegaron no parecen ser de gran cartel y en la actualidad no han marcado diferencia para el club. El único que no ha podido ser evaluado es el volante Alejandro Barbaro. Sin embargo, el jugador viende una inactividad de tres meses y por eso, posiblemente, le costará la adaptación.