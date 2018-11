DIM está en busca de su novena final en torneos cortos

Después del empate 2-2 entre DIM y Envigado se definió que el club escarlata cerrará su serie de cuartos de final como visitante. Sin embargo, el equipo antioqueño tuvo un rendimiento parejo en la fase de todos contra todos, tanto en casa como fuera de su estadio, lo que le amplía las posibilidades de llegar a las semifinales.

Hasta acá como local, Independiente Medellín festejó cinco victorias y empató 4 encuentros. Logró 19 de 27 puntos, no perdió y registra un rendimiento del 70,3%.

Afuera, únicamente cayó 3 veces (ante Cali, Junior y Tolima), ganó 4 partidos e igualó 3, para un rendimiento del 50 por ciento.

Esos datos se suman al buen momento que atraviesa el club que ya completa un invicto de 9 fechas: 6 victorias y 3 empates.

“Lo que todos los entrenadores buscan en el fútbol es equilibrio y nosotros venimos mejorando mucho en ese aspecto. Esperamos seguir elevando el nivel en estas series finales”, aseguró el técnico Octavio Zambrano.

En los 17 años que acumulan los torneos cortos (desde 2002), en 13 oportunidades DIM no se metió entre los 8 mejores del campeonato, pero con la actual clasificación sumará su participación número 21 en estas instancias.

En los últimos 4 años solo faltó una vez a esta fiesta (en el 2017-2 bajo la conducción del técnico Juan José Peláez).

A la gran final, en torneos cortos, el Medellín se metió en 8 oportunidades (2002-2, 2004-1, 2008-2, 2009-2, 2012-2, 2014-2, 2015-1 y 2016-1) y ganó 4 finales.

Por eso, el club aspira a su novena final desde 2002 y más teniendo en cuenta que este miércoles festejará sus 105 años de fundación y el título sería el mejor regalo.

Además de esa connotación, una hipotética estrella sería también especial para el goleador Germán Ezequiel Cano, quien ha tenido ese anhelo desde que se puso por primera vez la camiseta roja.

“Desde que llegué en 2012 con el profe Bolillo siempre he querido ser campeón con este equipo. Me fui a Pachuca y no pude estar en 2016 cuando el club lo consiguió. Sería muy lindo poder lograrlo ahora”, manifiesta el goleador del torneo que, con 16 anotaciones, va tras los récords de Miguel Borja (19) y Jackson Martínez (18), como los máximos anotadores en un solo torneo corto.

Del último equipo campeón, en 2016, permanecen en nómina David González, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Ever Valencia, Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo.

Son estos 7 futbolistas, de los 25 del plantel, los llamados a contagiar a los demás para poder luchar por el título de la temporada, una séptima estrella que le caería como anillo al dedo al club más antiguo del fútbol colombiano.