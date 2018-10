El Medellín reaccionó, y ahora le toca a la afición

En el Medellín son conscientes de que han hecho un gran esfuerzo para retomar el camino de la clasificación con los cinco triunfos consecutivos, pero que estas victorias no dirán nada sino las ratifican con un lugar en los cuartos de final de la Liga Águila-2. Por eso, el técnico Octavio Zambrano le ha pedido al grupo que no baje ni la intensidad ni la confianza con la que están jugando porque, aunque están cerca del primer objetivo, saben que si no logran, mínimo 2 puntos, se pueden quedar por fuera del torneo.