“El cambio de fecha no nos descarrila”: Octavio Zambrano

El cambio de fechas de la final de la Liga Águila-2 no sorprendió al técnico del Medellín. Octavio Zambrano. Por el contrario, dijo que esto los motiva a llegar más fuertes al doble enfrentamiento con el Junior.

“Es una situación típica de nuestra idiosincrasia y si no fuera así nunca hubieran propuesto la final de la Copa Libertadores de América en el país de donde llegaron la mayoría de conquistadores; Bolívar debe estar revolcándose en su tumba. Por eso no me sorprendió el cambio de fechas”.

Zambrano se mostró tranquilo y reveló cómo van a proceder en lo deportivo.

“Es una situación en la que hay que reprogramar y diseñar un microciclo para poder llegar bien a esos partidos, pero eso no cambia ni nuestro deseo, habilidad y motivación para entrar con todo y resolver ese pleito como se debe resolver”.

Incluso, el entrenador ecuatoriano dijo que su equipo entrará con más deseos a la final. “Si teníamos muchas ganas de jugarla, ahora será al doble. No nos podemos poner en el papel de víctimas y pensar que eso nos va afectar, tenemos que concentrarnos en vencer al Junior en dos partidos y ya está”.

El estratega dice que eventualmente podrían buscar un partido amistoso este fin de semana. “Tenemos que subir la curva de competitividad para llegar bien, regresar a la calma y tener otro pico de rendimiento en las fechas de la final”.

Así mismo les mandó un mensaje a los hinchas escarlatas: “Que no se inquieten que esto no cambia en absoluto ni nuestra motivación, ni nuestra entereza ni la preparación. Vamos a llegar doblemente completos y es más, emocionalmente llegaremos más fuertes porque esto nos da más ínfulas. Si antes lo queríamos resolver con fortaleza, esta vez lo queremos hacer con más fuerza, así que se queden tranquilos”.

No valió la palabra

El presidente del Medellín, Michael Gil Gómez, se mostró extrañado porque no valió la palabra de mutuo acuerdo con la que se habían confirmado en primera instancia las fechas de la final del 2 y el 8 de diciembre.

“Ya estaba decidido y en la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor de este viernes ya estaba establecido un orden del día y apareció una proposición para decidir por votación. Para nosotros era claro que el sustento jurídico y normativo no existía para eso y no sé por qué los otros presidentes debían decidir sobre esta final. Hay un sofisma de distracción que es el de apoyar al fútbol colombiano en una final internacional. Eso está bien, pero no a costa de los derechos del Medellín y de un daño por la integridad competitiva del equipo que la Dimayor dice proteger”.

Según el directivo, revisarán los estatutos con detalle y basado en eso se tomarán acciones. “En este momento pensamos que el equipo es más grande que la situación. A pesar del daño que creen que nos pueden causar, nosotros vamos a ser más. Esto será un grito de batalla y el equipo estará más concentrado, motivado y enfocado en afrontar estos dos partidos de la final con unos grandes jugadores y una hinchada excepcional que nos va acompañar”.

Al igual que el técnico, el presidente le pidió a la hinchada que le demuestre todo el amor al equipo con el acompañamiento y toda la energía para superar este reto.