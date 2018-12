DIM va por una estrella con aporte de novatos

El Poderoso no tenía actividad competitiva de ningún tipo desde hacía 11 días, cuando derrotó 0-2 a Tolima. Es la primera vez desde el torneo de 1957 que una definición del fútbol colombiano se dilata tantos días. En aquella ocasión el campeonato paró el 30 de noviembre, se reactivó en febrero y concluyó en marzo de 1958. El campeón fue Medellín. ¿Casualidad o augurio?

Independiente Medellín fue uno de los diez equipos del fútbol colombiano que recibieron compensación económica por parte de la Fifa por tener jugadores que participaron en el Mundial.

A las arcas del Poderoso ingresaron poco más de 314 millones de pesos por la participación de Juan Fernando Quintero en la cita de Rusia, algo que no deja de ser paradójico, si se tiene en cuenta que el DIM no pudo retener al talentoso volante por no poder competir con la cifra que ofrecía River Plate por el préstamo y posterior opción de compra del jugador. En ese sentido, se puede decir que el cuadro rojo logró sacarle provecho económico al paso del creativo por el equipo, además de su buena producción en el terreno de juego.

En total, el fútbol colombiano percibió 6.748.556 millones de pesos. Solo Brasil y Argentina recibieron más en Suramérica.

En el plano internacional, Real Madrid se llevó la mayor tajada con casi 5 millones de dólares.