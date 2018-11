William Parra analiza el duelo de hoy entre DIM y Bucaramanga

Muchos dirían que la serie entre Medellín y Bucaramanga ya está sentenciada a favor del club antioqueño y que debería estar pensando en las semifinales tras el 3-0 en el Atanasio Girardot. Pero ni jugadores ni cuerpo técnico del cuadro rojo creen que ya superaron al conjunto canario.

Así lo manifiesta William Parra, volante de marca, antes de viajar a la Ciudad de los Parques, donde jugarán hoy.

¿Tienen una ventaja considerable?

“Es un partido muy importante, porque estamos cerca de las finales y queremos salir campeones. Llevamos un gran resultado a Bucaramanga y esperamos mantenerlo. No podemos salir confiados, pero el equipo se halla con un estado de ánimo muy positivo”.

El onceno encontró equilibrio y usted es una de las razones para eso...

“Hemos ganado mucha confianza y la continuidad que me ha dado el profe la estoy aprovechando. El equilibrio hoy en día para el equipo es muy importante y espero seguir así sin aflojar sino superándome en cada partido”.

¿Usted es el de mayor obligación en la marca?

“El profe nos dice que el que esté mejor posicionado a la hora de atacar o defender, cumpla con esa labor. Ese es el trabajo que hago junto a Larry Angulo, tenemos mucha comunicación y a veces me quedo yo y va él o viceversa”.

¿Cómo afrontar este compromiso para no confiarse?

“Tenemos que mantener la calma, no desesperarnos, porque los de la obligación son ellos y nosotros debemos estar concentrados durante todo el encuentro. El elenco y los compañeros se sienten muy bien y estamos súper motivados, creo que el resultado se nos va a dar con la ayuda de Dios”.

¿Es consciente de su buen momento?

“En lo personal me siento muy contento, porque vengo haciendo las cosas de la mejor manera, estaba esperando este momento y cada partido veo la forma en que lo puedo aprovechar, es una oportunidad que no solo me da el técnico sino también Dios y la vida. Es mi obligación superarme en cada compromiso y nunca conformarme”.

¿Qué le dice al hincha que se ilusiona con la séptima estrella?

“Nuestra mentalidad siempre la hemos dirigido a satisfacer a la hinchada y eso nos ha llevado a tener una mentalidad ganadora, pese a que a veces los resultados no se daban por cosas del fútbol. Pasamos por un momento muy difícil en el que no ganábamos, pero ya quedó atrás esa situación y hay que pensar así de positivo. Ellos nos apoyan en cada partido, juguemos acá o afuera”.

Ya usted sabe lo que es ser campeón con el DIM ¿en qué se parece este proceso al del 2016?

“A diferencia de ese año con el profesor Leonel, veo la oportunidad de jugar mucho más ahora, porque he tenido más minutos como titular y mejores actuaciones y si podemos cerrarlo con el título estoy seguro que va a ser uno de los mejores años en lo individual y lo colectivo”.