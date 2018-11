DIM y cuatro puntos para mejorar en Ibagué

El exdefensor Heriberto Velandia, campeón con el DIM en el 2002, y hoy manejando un club que lleva su nombre en la liga de fútbol del Atlántico, indica que Tolima tiene en Marco Pérez a un hombre que está dulce con el gol y que en cualquier espacio que le den se las ingenia para marcar. “Estos son partidos se definen por pequeños detalles y más cuando se tiene a un goleador. A uno como defensor le toca incomodarlo y no darle ni un milímetro durante todo el partido. Hay que estar muy atentos a los rebotes para que no le hagan otro gol al Medellín como el primero en el Atanasio en el que David reaccionó, pero sus compañeros no estuvieron atentos a ello”.