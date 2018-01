El DIM inicia prácticas a la espera de un goleador

José David Castrillón

Integrante de la Rexixtenxia

He sentido preocupación por la actualidad del club, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, aunque no desconocemos que la gestión administrativa, a lo largo de los últimos años, ha sido buena.

Logramos salir de una crisis económica que nos tuvo al borde de la quiebra. Sin embargo, se han cometido muchos errores en los últimos meses, gracias a malas decisiones. Los dirigentes han sido mal asesorados y han traído jugadores que no le han aportado al equipo y, por el contrario, han restado. Hemos hecho caer en cuenta de eso a los directivos. Como barra les entregamos una lista con 20 nombres que nos parece podrían llegar al equipo y aportarle para unas excelentes presentaciones en los torneos de 2018. De esos que pasamos, tenemos entendido que vienen entre 6 y 7, y en una reunión, a comienzos de diciembre, nos dijeron que estaban en la búsqueda de un goleador, un nueve de área y de un diez. No nos quisieron dar el nombre y seguimos a la expectativa de que este sea un buen proceso. Confiamos en que los que han llegado son buenos jugadores y que lo que el profesor Rescalvo va a comenzar desde cero le va a traer frutos importantes al club, a mediano o corto plazo. De parte de la barra hay un apoyo total, sí algo de ansiedad, pero no estamos en la actitud de protestar y acabar con todo. No queremos destruir sino construir y aportarle tanto al equipo como a la ciudad. Esperamos que todo salga bien para el rojo este año.