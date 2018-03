En Itagüí el festejo fue escarlata

LEONES 0



Técnico: Juan Carlos Álvarez

Jugadores: Arled Cadavid; Daniel Osorio (Antony Otero, 61’), Edisson Restrepo, Felipe Aguirre, David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Mateo Muñoz (Juan Pablo Ramírez, 84’); Jeison Medina, Wílmar Cruz (Mateo Serna, 69’) y Jhon Sánchez.

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.

Figura: Jeison Medina.



MEDELLÍN 2



Técnico: Ismael Rescalvo.

Jugadores: David González; Yulián Anchico, Jorge Segura, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Ever Valencia (Rodin Quiñones, 73’); Juan Fernando Caicedo (Daniel Cataño, 79’), Yairo Moreno (Jesús Murillo, 81’) y Germán Cano.

Goles: Yairo Moreno (26’) y Germán Cano (30’).

Expulsado: Jorge Segura (80’).

Figura: Yairo Moreno.



Estadio: Metropolitano de Ditaires.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar) .

Asistentes: Eduardo Díaz (Cundinamarca) y Camilo Portela (Cundinamarca).

Asistencia: unos 8.000 espectadores.