“Entiendo y respeto el dolor de la hinchada”

“Cuando se trata de una institución de la grandeza del Medellín, más que pensarlo, genera mucha ilusión. Obviamente hablé con mis allegados; el reto es muy importante y lo asumo con respeto y seriedad. No fue tan difícil la determinación, era acordar cómo y con quién lo íbamos a hacer y qué está esperando el club. Vengo a cumplir en lo máximo pero con las expectativas, pero paso a paso, hay que construir entre todos”.

Este administrador de Negocios, con especialización y maestría en Negocios Internacionales de Eafit, dice no temerle al compromiso.

“Jamás lo imaginé y como dicen los españoles (viví dos años allá), me hace mucha ilusión. Da la oportunidad para seguir construyendo una historia que ya es grande. Vengo a hacer un trabajo serio, diligente y con respeto. Asumo desde este momento las responsabilidades pensando en construir el futuro del DIM y, claro está, haciendo los esfuerzos por mejorar su presente”.

¿Lo alertaron sobre la complejidad del manejo de una empresa de fútbol?

“Todos los temas, industrias y sectores son complejos. El fútbol lo es y lo que se debe hacer es entenderlo, analizarlo y tomar acciones que nos permitan superar esa complejidad, ese es el ejercicio que hacemos los administradores. Hace muchos años me lo dijo Nicanor Restrepo Santamaría: ‘somos administradores de lo ajeno’. Vengo a tratar de que la institución sea sostenible en el tiempo y que en lo deportivo dé los resultados que los hinchas quieren. Vamos a trabajar con ellos y para ellos, y con los medios, este es un esfuerzo de todos”.

¿Su labor se encaminará más a lo administrativo, tendrá entonces algún refuerzo en lo deportivo?

“En este momento se está buscando un gerente deportivo y lo haremos con diligencia, sin dejar que el afán nos atropelle porque necesitamos que las cosas se hagan bien. Aquí lo que se necesita es confianza, esta construye organizaciones de alto desempeño. Construiremos una entidad de personas en quienes confiamos y que tiene las competencias para hacer bien su labor. Lo deportivo y lo ejecutivo siempre van de la mano”.

¿Qué piensa de lo que se dice en las redes sociales sobre su nombramiento?

“Con los jugadores hablamos de que uno no le puede demostrar miedo a nada. Lo que están diciendo las barras es un clamor porque quieren a su equipo y nosotros respetamos esa pasión. Tenemos, no en función de ese clamor sino de la institución en general, que lograr un desarrollo que en tiempo nos permita continuar siendo grandes no solo en Colombia sino a nivel internacional. Todo se escucha y hay que entender y respetar el dolor de la hinchada”.