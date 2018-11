“Al Tolima hay que enfrentarlo al 100%”

A nadie le quedan dudas de que con lo que venía mostrando Juan Fernando Caicedo, antes de su lesión frente al Bucaramanga, estaba ratificando que de nuevo había encontrado su lugar en el Independiente Medellín.

Se nota que le regresó la confianza con la que llegó al equipo, y que le alcanzó para ser su goleador en 2015 con 19 tantos.

El nacido en Quibdó, registrado en Carepa y criado en Chigorodó, a punta de buen juego, goles y solidaridad en la cancha, cambió la opinión de los hinchas escarlatas, quienes antes le daban la espalda y lo silbaban. Hoy lo aplauden, y lo extrañan.

Son los mismos aficionados que sufrieron cuando se dieron cuenta que el delantero no podía jugar el duelo de vuelta en el Alfonso López.

Este semestre, Caicedo se convirtió en el compañero ideal del argentino Germán Ezequiel Cano. También en socio de los volantes, hasta aportando en marca cuando no se tiene el balón.

A estas virtudes se le suman que, gracias a uno de sus goles en la llave de cuartos de final de la Liga-2, el DIM pudo aguantar la embestida del club leopardo.

Por eso, el técnico Octavio Zambrano ha trabajado muy de cerca con los médicos, para saber si puede contar con él en el duelo de hoy.

“He estado pendiente de su situación diariamente, y también del médico que chequea los exámenes y las terapias que se le realizaron. Eventualmente llegaré a una decisión unas horas antes del partido. Lo que tiene no es nada crónico ni demasiado fuerte, sólo ameritaba no tenerlo ante Bucaramanga. Reaccionó muy bien a la terapia”.

Gracias a esa buena labor médica, que se ha realizado al cien por ciento de sus capacidades, para recuperarlo, él pudo estar en las últimas dos sesiones de entrenamiento, sin sufrir dolor ni problemas.

Por eso será evaluado antes del partido de esta noche, ante Tolima, 7:00 p.m.

EL COLOMBIANO habló con el delantero rojo sobre la ilusión de actuar hoy.

¿Cómo está físicamente?

“Me siento muy bien, de la mejor manera. He evolucionado de forma correcta y como lo expliqué antes, no era una lesión muy riesgosa, pero sí me sacaba casi por 8 días. Por fortuna pude hacer dos sesiones de entrenamiento muy buenas y ya hoy (ayer) tengo el alta médica, que es muy importante”.

¿Está listo para ser titular?

“Eso hay que preguntárselo al profesor. Todos los del plantel nos sentimos muy bien para ser titulares. Hay que esperar cómo acaba de evolucionar en estas últimas horas la rodilla, porque fue una contusión bastante fuerte, que afortunadamente no alcanzó a ser una rotura de ligamento colateral o un esguince grado 1, y por fortuna se resolvió de la mejor manera para mi”.

¿Ya el equipo tuvo el partido malo en Bucaramanga?

“Por lo menos ya quedó atrás, se sufrió porque no enfrentábamos a cualquier rival; Bucaramanga es uno de los equipos que juega mejor al fútbol en Colombia, con volantes de mucha técnica nos hizo sufrir. Nadie nos dijo que iba a ser fácil y así se juegan las finales, lo que demuestra que el fútbol colombiano es muy competitivo, mire lo que sucedió en Manizales”.

Pero el equipo no jugó bien en Bucaramanga...

“Sí, pero para eso nosotros hicimos una diferencia importante en casa, para que esos goles fueran suficientes allá. Eso lo aprovechamos y ahora estamos pensando en Tolima”.

¿Es igual este Tolima al del primer semestre?

“Sigue siendo muy compacto y equilibrado en todas sus líneas, pero ellos también deben preocuparse, porque hemos mejorado bastante y también tenemos un excelente equipo. Por algo los dos estamos en estas semifinales”.

¿Tiene mucha ansiedad de jugar otra vez?

“En estas instancias querés jugar siempre pero tenés que entender que también hay otros compañeros que pueden aportar. Tolima es un equipo muy bravo y difícil y tenés que enfrentarlo al cien por ciento”.

¿Pero su ausencia la ha sentido bastante el equipo?

“Eso lo dicen ustedes, porque cuando no se da un resultado y se pierde se dice que el que no juega hace falta, pero para mí fue solo un traspié del equipo y tocará estar muy concentrados en esta serie con el Tolima”.