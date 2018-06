Inició el recorte: cinco jugadores salen del Medellín

Tras dos semanas de silencio, luego de la eliminación en semifinales de la Liga Águila, las directivas del Independiente Medellín anunciaron este miércoles los primeros movimientos en la plantilla roja de cara al segundo semestre.

El volante Daniel Restrepo, el defensor Jorge Segura, el central Gabriel Díaz, el mediocampista Brayan Angulo y el argentino Santiago Echeverría, quien se encontraba suspendido por un presunto caso de dopaje, y aunque tenía contrato vigente con el club se entrenó durante los últimos seis meses de forma particular.

Restrepo, Segura y Angulo eran algunos de los jugadores más señalados por parte de la afición, señalados de bajo rendimiento. Particular el caso de Segura, canterano del Envigado, y quien llegó por solicitud del técnico Ismael Recalvo en el cierre de la temporada de fichajes, durando escasos cuatro meses en el cuadro rojo.

Aún no se confirma ninguna llegadas de jugadores, mucho menos de técnico, lo cual no deja de ser motivo de preocupación para la afición, pues la plantilla regresa a entrenamientos el próximo lunes 18 de junio y aún no hay claridad sobre quien orientará el nuevo proyecto deportivo del Poderoso.