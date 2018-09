Medellín ajusta sistema y alivia a sus jugadores

Mejor no pudo haber caído esta semana larga de trabajo para el Medellín. El no tener competencia en estos días le ha permitido al cuerpo técnico, no solo hacer ajustes en el sistema de juego sino también recuperar jugadores que estaban lesionados de cara al encuentro con el Deportes Tolima.

Tal es el caso del defensor Hernán Pertuz, quien este miércoles se entrenó con normalidad con el equipo en la sede Raúl Giraldo, ubicada en el Oriente antioqueño.

Sin embargo, el defensor está a la espera del visto bueno del departamento médico para poder ser convocado por el técnico Octavio Zambrano.

Precisamente es, en esa zona del campo donde el equipo ha presentado mayores dificultades y desde el inicio del proceso del estratega ecuatoriano, Pertuz sería pieza fundamental, pero un violento choque en el partido ante Chicó, del pasado 29 de julio lo alejó de las canchas.

Hoy, el defensor se someterá a la última prueba antes de ser dado de alta y ahí se definirá si podrá ser convocado para el partido del sábado (8:00 p.m.) ante Tolima o si deben aguardarlo otros días.

Ya son 8 encuentros, de los 13 que ha dirigido Zambrano en los que no ha podido contar con el zaguero.

Rodin Quiñones también asume su etapa de fisioterapia y sigue cumpliendo con los tiempos programados para su regreso a las canchas.

“No hemos tenido suerte con el tema de las lesiones, pero de a poco vamos recuperando hombres importantes para las aspiraciones del plantel. Todavía queda mucho torneo por delante”, aseguró el entrenador escarlata.

Hoy, la práctica será nuevamente en la sede deportiva del elenco antioqueño.