Medellín sigue en racha y piensa también en reclasificación

Germán Cano no marcó ayer pero con sus movimientos sigue mostrando su importancia. Andrés Ricaurte fue la figura con gol y asistencia y ambos demuestran que son una dupla fundamental para el momento de este equipo.

En la fecha 13 Medellín estaba a once puntos del liderato de la reclasificación que ostenta Nacional.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



MEDELLÍN 2



Técnico: Octavio Zambrano.

Jugadores: David González; Elvis Perlaza, Hernán Pertuz (José Segura 87’), David Murillo, Sebastián Macías; William Parra, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Brayan Castrillón (Jean Carlos Blanco 71, Juan Fernando Caicedo (Ever Valencia 66’) y Germán Cano.

Goles: Jesús Murillo (34’) y Andrés Ricaurte (77’)

Figura: Andrés Ricaurte.

Amonestaciones: Parra 24’, Angulo 36’ y Ricaurte 80’.



BUCARAMANGA 0



Técnico: Flabio Torres.

Jugadores: James Aguirres; Jéison Palacios, Marlon Torres, Jeison Quiñónes, Fabio Rodríguez, Bryan Rovira, Gabriel Gómez (Yuber

Asprilla 79’), Juan Jiménez (Kevin Salazar 46’ Yilmar Filigrana 88’), Sherman Cárdenas, John Pérez y Michael Rangel.

Goles: No marcó.

Figura: No tuvo.

Amonestaciones: Gómez 53’, Rodríguez 76’ y Rovira 83’.



Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolivar).

Asistentes: Humberto Clavijo (Meta) y John Fredy Zambrano (Nariño).

Asistencia: 23.174