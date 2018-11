Técnico del DIM denunció olor a químico en el vestuario

El entrenador del DIM, Octavio Zambrano, denunció el pasado sábado en rueda de prensa que en el camerino del equipo paisa en Bucaramanga se encontraron con un olor a un químico “muy raro” que al parecer sería alcanfor, una sustancia que se utiliza como ambientador y antibacterial, además para múltiples remedios.

“Tuvimos un par de situaciones que no fueron las mejores desde el punto de vista logístico. Entramos a un camerino hoy que tenía un olor a un químico muy raro. Son cosas que hay que mencionarlas y eso no está bien, no es competir en buena lid”, afirmó el estratega rojo.

Imágenes compartidas a EL COLOMBIANO muestran una sustancia blanca encontrada por el equipo técnico que al parecer sería alcanfor, un químico usado por algunas personas para el aseo de los hogares y para alejar las malas energías y olores, pero que en exceso puede causar en los seres humanos dolores de cabeza, náuseas y mareos.