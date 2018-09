“No hay crisis que un triunfo no aplaque”: Zambrano

Los jugadores y el técnico del Independiente Medellín ofrecieron una rueda de prensa antes del entrenamiento de este martes, para hablar sobre la falta de resultados, ya que el equipo acumula 7 fechas sin ganar y descendió a la casilla 12 de la tabla.

Octavio Zambrano, David González, Hernán Pertuz, Yulián Anchico, Germán Cano y Juan Fernando Caicedo hablaron sobre la actualidad del equipo, el disgusto de la afición y el compromiso para desde el sábado, cuando se enfrente a Santa Fe volver por la senda del triunfo.

Ante el cuestionamiento por la crisis, el técnico ecuatoriano sostuvo que “en el tiempo que llevo como entrenador he podido comprender que no hay crisis que un triunfo no aplaque y por eso nuestra misión es regresar por el camino de las victorias, tenemos partidos que son ganables y eso es lo que esperamos lograr, ganar para salir de este bache”.

González, quien es uno de los referentes del equipo sostuvo además que “para nadie es un secreto que cuando no se consiguen victorias o se escapan la confianza empieza a decaer, pero nosotros, los más experimentados tenemos que mantener la cabeza fría para impulsar a los demás y entre todos sacar esto adelante”.

Frente a los cuestionamientos de la afición y la posibilidad de que el sábado algún sector sacará pancartas por el mal desempeño, el goleador Germán Ezequiel Cano argumentó “ lo primero es pedirle disculpas a los hinchas estamos pasando por un mal momento y obviamente aceptamos su inconformidad, porque nuestro deber es darles alegrías, sabemos que no estamos bien, pero esto lo sacamos adelante con esfuerzo trabajo de todos, así que el sábado vamos a dar todo para buscar los tres puntos”.

De esta manera el Medellín se prepara para el duelo de la fecha 11, previsto para el sábado, a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot ante Santa Fe.