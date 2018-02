“En el DIM hay un grupo unido y muy humano”: Anchico

El cucuteño Yulián Anchico realizó este lunes el primer entrenamiento en campo con el Independiente Medellín en la sede de Llanogrande, con un balance positivo para él, tal como lo manifestó en rueda de prensa.

Dijo que si bien el último año algunas veces actuó como volante, el equipo rojo lo contrató para utilizarlo en la posición de lateral derecho, en la que tendrá competencia con Elacio Córdoba.

¿Cómo asume esta llegada al equipo rojo?

“Tranquilo y contento, esperando estar al 100 % en el menor tiempo posible, no solo en lo físico, sino también en conceptos tácticos y la idea que trabaja el cuerpo técnico”.

¿Qué sensación le quedó al ver desde la tribuna el triunfo ante Huila?

“Muy ilusionado porque vi cosas muy interesantes. Era el primer partido y me imagino que los profesores ya analizaron lo hay por corregir y mejorar. Destaco tres cosas que me gustaron: el equipo tiene dominio, velocidad por los costados y gol. Estas tres condiciones son claves para un elenco”.

¿Qué opina de la competencia que tendrá con Elacio?

“Esto en el fútbol es normal, aquí somos 25 jugadores y solo juegan 11. Ese tema se maneja de la mejor forma. Siempre será importante tener a otro compañero peleándole el puesto. Aquí todos debemos trabajar para consolidarnos”.

¿Qué sintió en el camerino rojo?

“En el primer contacto que tuve el ambiente me pareció espectacular, me sentí cómodo. Ya conocía a varios muchachos, pero con la mayoría no había compartido. En el camerino te das cuenta de que hay un buen grupo. La parte humana es fundamental y ese día la noté muy bien y quedé tranquilo por eso también”.

¿Cuándo estará listo para jugar?

“En los últimos días solo hice pesas, pero en la primera práctica me sentí bien. Obvio, tengo que conocer más las condiciones en campo de cada uno de los compañeros. Vengo a jugar, estoy preparado, estaba haciendo la pretemporada con Santa Fe, pero hay una serie de cosas, como la parte táctica y los movimientos, que el grupo tiene mecanizados y yo tengo que asimilarlos para poder cumplir”.