Jugadores del verde disfrutaron como niños la visita a Universal

Los jugadores de Atlético Nacional se vieron felices, como niños estrenando juguete, durante su visita a los estudios de Universal, en el día de descanso en Estados Unidos, previo al juego por la Florida Cup ante Atlético Minerio, este domingo.

Los integrantes de la plantilla recorrieron el lugar y compartieron con sus seguidores, en sus redes sociales, las postales disfrutando de un rato de esparcimiento, que había sido programado por el cuerpo técnico.

Hoy, el grupo retornará a los entrenamientos para dejar listo los once inicialistas que mañana se medirán ante el club brasileño, en el primero de los tres encuentros que el club verde disputará en territorio norteamericano.

Mientras el equipo sigue con su preparación en Orlando, Florida, a Barranquilla llegó el delantero Luis Carlos Ruiz, quien firmaría un contrato con el Junior por tres temporadas.

“Vengo con ganas de dejar la piel por esta institución y ser campeón”, dijo Ruiz, que se convierte en otra baja de Nacional para la temporada.

Y aunque los directivos del cuadro verde no dan luces sobre contrataciones, en Argentina los medios señalan como un hecho la vinculación del central Diego Braghieri y del arquero Fernando Monetti.

En Olé, afirman que Braghieri le dijo adiós a sus compañeros y sacó sus cosas de la sede de Lanús, pues continuará su carrera en el rey de copas colombiano y que viajaría a Medellín a concretar su vinculación.

De otro lado, Álvaro Muñoz Castro, representante de Dayro Moreno dijo a Caracol que no se ha arreglado la continuidad del jugador con el cuadro antioqueño.

“He hablado con Andrés Botero y Víctor Marulanda, dejamos sentadas las bases, pero no hemos tenido ninguna respuesta”. A pesar del pacto entre los clubes, la diferencia está en que el jugador tiene una exigencia salarial diferente y por ello no se ha llegado a un acuerdo. Entre tanto ese tema no quedé resuelto, no se presentará a prácticas .