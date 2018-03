Lorena Arenas marcha firme hacia sus metas

El entrenador antioqueño Libardo Hoyos se atreve a decir que si la marchista Lorena Arenas continúa con su buena proyección, posiblemente puede estar peleando medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

“Para llegar a la madurez en el atletismo se necesitan entre 8 y 10 años de trabajo, y ella, con paciencia, disciplina y deseo, va por buen camino”, sostiene el profesor, quien ayudó en su formación deportiva desde que la corredora arribó a Medellín a los 16 años procedente de Pereira, su lugar de origen.

Ahora, con 24 años, viene dando zancadas triunfales en el ámbito internacional. Las últimas, el pasado fin de semana en el Prix de marcha de Dudince, Eslovaquia, con un tiempo de 1.28.48 para los 20 kilómetros de distancia.

Arenas, quien estuvo presente en los Olímpicos de Londres-2012 y Río-2016, fue medalla de oro, en 10 km, en la Copa Mundo en Saransk, Rusia, en 2012. Además, en 2017 fue quinta en el Mundial de Londres al invertir 1:28.10, su marca personal.

Se exige contra hombres

“Radicarse en Bogotá desde el año pasado fue una decisión acertada de ella, por el tema de la altura y porque allí entrena con hombres, entre ellos el campeón mundial Éider Arévalo. Esto la exige y le permite mejorar en su rendimiento”, dice Libardo. “Esa muchacha llegará más lejos, tiene voluntad y talento”, agrega.

Palabras que llenan de orgullo y motivación a la machista, campeona de esta modalidad en el país desde 2013, tanto en pista como en ruta.

“Lo que pasa es que Libardo ha seguido todo mi proceso. Me ha ayudado a salir adelante. Lo que él dice me fortalece y me llena de mayor confianza para alcanzar mis metas”, comenta Lorena, quien pasará la Semana Santa en Medellín con sus padres.

“Uno trabaja para mejorar marcas y posiciones, siempre me enfoco en ello. Terminar quinta en el Mundial de Inglaterra me hizo comprender que así como lo hice de juvenil, en la categoría mayores también podía ser competitiva. Mi sueño es terminar en el podio en Tokio, no es fácil, pero la experiencia adquirida y conocer a estas fuertes rivales me llena de optimismo e ilusión para ir en busca de esa meta”.

Añade que la marcha mundial femenina la vienen dominando China, México e Italia, pero asegura que Colombia, en esta rama, está muy cerca de estas potencias.

De hecho, en masculino, nuestro país viene haciendo la diferencia. Cabe recordar que Éider Arévalo, quien también ganó en Eslovaquia, fue campeón mundial el año pasado en la ciudad británica.

“Este deporte es ahora una de las prioridades en Coldeportes Nacional -expresa Lorena-, y ese respaldo que hemos obtenido nos ha servido para escalar en la élite mundial. Luis Fernando López -oro en el Mundial de Daegu 2011-, abrió puertas para que nos apoyaran, lo mismo que Arévalo y los demás resultados que otros estamos alcanzando. Gracias a todo esto podemos ilusionarnos con mayores conquistas”.