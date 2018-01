Los 10 puntos que resalta Barcelona del zaguero Mina

José Eulises Mina, padre de Yerry Mina, afirmó que el traspaso de su hijo al Barcelona es un orgullo para Guachené, Cauca, donde nació y se formó el jugador. “Lo felicité por el logro que había conseguido y por esa satisfacción que nos da a nosotros como padres y a Guachené, tierra que nos vio crecer y a la cual le debemos parte de los éxitos”.

El papá de Mina le recomendó que no fuera arquero: “Un día le dije que no me gustaba ni quería que el tuviera esa posibilidad de ser cuidapalos porque yo sé del sacrificio y la responsabilidad que implica”, dijo Eulises, exguardameta de Cali y Once Caldas.