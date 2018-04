Los paisas iniciaron los Paranacionales con dos oros

Correspondiendo al favoritismo y a la preparación que han tenido, los deportistas de tiro deportivo de Antioquia arrancaron con pie derecho su participación en el Paranacional en Cali con dos oros, una plata y un bronce.

En la modalidad individual de pistola (10 m), la medallista suramericana María Teresa Restrepo se quedó con el primer lugar del torneo.

“Me siento muy contenta por esta medalla, hace rato no competía en pistola y aunque me dio mucho susto, gracias a Dios me fue muy bien y logré el objetivo que era estar en el sitial más alto del podio. Tuve una gran rival como Johana Lara, la deportista del Valle, pero la clave estuvo en la tranquilidad y en mantener la calma en la competencia”, dijo la medallista.

De igual forma, el equipo masculino de pistola conformado por Déiber Arredondo, Carlos Agudelo y Francisco Calle alcanzaron la presea dorada en los 10 metros superando a los rivales de Cundinamarca y Valle, respectivamente.

En la final individual masculina, Déiber Arredondo de Antioquia se quedó con la plata y su compañero de equipo Francisco Calle fue bronce.

De esta manera, Antioquia lidera el medallero del tiro deportivo, tras disputarse la primera jornada con dos oros, una plata y bronce.

El segundo lugar es para Cundinamarca con un oro, una plata y un bronce. Valle, por su parte, cierra el podio con dos preseas de bronce.

Hoy continuarán las competencias en las que los paisas esperan seguir sumando medallas en la modalidad de rifle, en la cual son favoritos .